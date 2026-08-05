Sete membros de grupo neonazi alemão condenados a penas de até cinco anos de prisão

Sete membros e um simpatizante do grupo de extrema-direita alemão 'Letzte Verteidigungswelle' foram condenados hoje em Hamburgo, norte da Alemanha, a penas de prisão que variam entre um ano e meio e cinco anos, segundo a imprensa local.

Segundo a estação televisiva NTV, foram considerados culpados por participação num grupo terrorista e tentativa de homicídio por terem planeado e executado ataques contra refugiados e ativistas de esquerda, embora ninguém tenha ficado ferido, entre outras acusações.

Os arguidos foram julgados ao abrigo da lei juvenil, pois tinham entre 14 e 21 anos à data dos factos. O mais novo recebeu uma pena suspensa de um ano e meio. O julgamento, que começou em março passado, decorreu à porta fechada devido à idade dos arguidos.

Segundo o Ministério Público, o grupo neonazi 'Letzte Verteidigungswelle' [Última Onda de Defesa] foi fundado em 2024 com o objetivo de defender a "nação alemã" e provocar o colapso da ordem democrática através de atos violentos contra opositores políticos e migrantes.

Em janeiro de 2025, dois membros do grupo partiram a janela de um centro de refugiados em Schmölln, no leste da Alemanha, e tentaram incendiar o interior com recurso a engenhos pirotécnicos, sem sucesso. No local, escreveram mensagens como "Alemanha para os alemães" e "Território Nacional Socialista", assim como suásticas pintadas.

Noutro caso, o tribunal constatou que o grupo incendiou um centro cultural de esquerda em Altdöbern, no leste da Alemanha, que ficou completamente destruído, embora ninguém tenha ficado ferido.

O grupo comunicava através de aplicações de mensagens e foi pelo menos parcialmente desmantelado há um ano, quando ocorreram rusgas policiais e detenções em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental (norte), Brandemburgo e Saxónia (leste) e Hesse (sul).