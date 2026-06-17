Casos de gripe A identificados no Hospital dos Marmeleiros

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) confirmou, esta noite, através de comunicado, a identificação de casos de Gripe A entre doentes e profissionais de saúde do Serviço de Medicina Interna do Hospital dos Marmeleiros, tendo activado de imediato os protocolos de prevenção e controlo de infecção.

De acordo com o SESARAM, os casos foram sinalizados no dia de ontem, levando à implementação imediata das medidas previstas para este tipo de situações. Entre as acções adoptadas encontram-se o isolamento dos casos confirmados, o reforço das condições de segurança, a monitorização clínica permanente e a restrição e monitorização das visitas como medida preventiva.

O SESARAM sublinha que o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção e controlo de infecção é essencial para limitar a transmissão do vírus da gripe em ambiente hospitalar, proteger os doentes e os profissionais de saúde e garantir a continuidade da prestação de cuidados.

Apesar da identificação dos casos, o Serviço Regional de Saúde assegura que, até ao momento, o funcionamento dos serviços decorre com normalidade, não existindo qualquer impacto na resposta assistencial prestada aos utentes.