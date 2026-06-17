Turista adormece ao volante e capota carro no Fanal

Um cidadão sul-coreano escapou sem ferimentos na tarde desta quarta-feira após a viatura que conduzia se ter despistado e capotado na estrada junto à Lagoa do Fanal, no sentido Ribeira da Janela–Fanal.

Segundo informações recolhidas pelo DIÁRIO, o acidente ocorreu há cerca de meia hora, quando a viatura de rent-a-car embateu na berma da estrada e acabou por capotar. Ao que tudo indica, o condutor terá adormecido ao volante.

Apesar dos avultados danos materiais sofridos pelo veículo, o homem não necessitou de assistência dos bombeiros.

Várias pessoas que passavam no local prestaram auxílio ao sinistrado, entre elas Vigilantes da Natureza.

Vídeo DR