Turista adormece ao volante e capota carro no Fanal
Um cidadão sul-coreano escapou sem ferimentos na tarde desta quarta-feira após a viatura que conduzia se ter despistado e capotado na estrada junto à Lagoa do Fanal, no sentido Ribeira da Janela–Fanal.
Segundo informações recolhidas pelo DIÁRIO, o acidente ocorreu há cerca de meia hora, quando a viatura de rent-a-car embateu na berma da estrada e acabou por capotar. Ao que tudo indica, o condutor terá adormecido ao volante.
Apesar dos avultados danos materiais sofridos pelo veículo, o homem não necessitou de assistência dos bombeiros.
Várias pessoas que passavam no local prestaram auxílio ao sinistrado, entre elas Vigilantes da Natureza.
Vídeo DR
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo