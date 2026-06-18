Rali da Calheta apresentado e com algumas alterações

A 22.ª edição do Rali da Calheta foi apresentada, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta, um dos principais parceiros do Club Sports da Madeira, organizador do evento que vai para a estrada nos dias 3 e 4 de Julho.

Este rali é, para José Paulo Fontes, presidente da comissão organizadora, "obrigatório no Campeonato de Ralis Coral da Madeira e justifica a sua posição no calendário, servindo como aperitivo para o Rali da Madeira". Explicou ainda que a prova sofreu este ano algumas alterações, seguindo as directrizes de segurança das federações internacional e nacional e, usufruindo da rede viária do concelho, evitando zonas populacionais e incómodos a uma unidade de saúde.

Julgamos que as alterações introduzidas irão de encontro às pretensões de pilotos e público pois a prova tem cerca de 32% do seu itinerário total em sectores competitivos. A introdução das Zonas de Aquecimento de Pneus implicou também algumas alterações e, mormente, a supressão da classificativa do Paúl do Mar que surgiria muito reduzida em extensão nesse cenário. Por outro lado, foi reintroduzida a classificativa da Ponta do Pargo, um troço cronometrado que reúne consenso positivo tanto dos concorrentes regionais como daqueles que nos visitam. Organização

O rali volta a ter a prova especial na noite de sexta-feira, em duas passagens, com os concorrentes a partirem por ordem decrescente, pela Vila da Calheta, e, já no sábado, mais oito classificativas, dupla passagem por Prazeres e Golfe Calheta na parte da manhã e Ponta do Pargo e Fonte do Bispo/Raposeira à tarde. Estas alterações permitem também uma maior facilidade de reconhecimento aos concorrentes. O centro nevrálgico e parque de assistência voltam a estar nos Prazeres enquanto os parques fechados e cerimónias têm lugar na Marina da Calheta. Este vai ser um rali muito competitivo pois até os principais pilotos do campeonato nacional deverão estar à partida.”

Doroteia Leça, presidente da Câmara Municipal da Calheta destacou o apoio dos patrocinadores privados, pelo serviço que prestam à comunidade, e entende as alterações ao percurso anterior por questões de segurança e da necessidade de afastamento dos grandes aglomerados urbanos.