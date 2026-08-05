Vereador alerta para degradação de paragens de autocarro no Funchal

O vereador independente na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Luís Filipe Santos, vai levar à próxima reunião de Câmara a situação de degradação de várias paragens de autocarro existentes no concelho, alertando para a falta de manutenção, limpeza e condições de utilização destes equipamentos.

Em comunicado, o autarca aponta como exemplos a Rua Artur de Sousa Pinga, junto à zona do Almirante Reis, e a Estrada Monumental, onde identifica "paragens com acumulação de sujidade, estruturas degradadas e um aspecto de abandono"

Luís Filipe Santos refere ainda que algumas destas paragens são ocupadas por pessoas em situação de sem-abrigo, defendendo que estas situações devem merecer uma "resposta social articulada e humanizada", sem deixar de garantir que os espaços possam cumprir a sua função pública.

O vereador salienta que o problema se estende a outras freguesias do concelho, nomeadamente São Gonçalo, Imaculado Coração de Maria, Santo António, São Martinho e Santa Maria Maior, onde existem paragens que, segundo afirma, não apresentam as condições adequadas para os utilizadores.

Entre as preocupações apontadas está também a falta de protecção contra as condições climatéricas. “Em dias de chuva, muitos utentes são obrigados a esperar pelo autocarro completamente expostos, porque os abrigos são insuficientes, encontram-se degradados ou simplesmente não existem”, evidencia.

Na próxima reunião de Câmara, Luís Filipe Santos pretende questionar o executivo municipal sobre o plano de manutenção, limpeza e requalificação das paragens de autocarro do concelho, defendendo um levantamento das necessidades existentes e a implementação de um programa regular de intervenção.

“Quem utiliza os transportes públicos merece encontrar paragens limpas, seguras, bem conservadas e que ofereçam protecção contra a chuva e o sol”, afirma o vereador, considerando que a manutenção destes equipamentos é "uma questão de respeito pelos funchalenses, de promoção da mobilidade sustentável e de valorização da imagem da nossa cidade".