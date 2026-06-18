Avaria em avião da Marabu força aterragem no Porto Santo

Um avião da companhia Marabu aterrou, esta tarde, no aeroporto do Porto Santo, devido a uma avaria.

Eram cerca das 17 horas, quando a aeronave oriunda de Hamburgo e com a Madeira comodestino final declarou emergência, optando por aterrar na ilha dourada.

A aterragem decorreu sem qualquer precalço e os mais de 100 passageiros desembarcaram normalmente. Ao que tudo indica, vão embarcar no navio Lobo Marinho com destino ao Funchal.

Até ao momento, o DIÁRIO não conseguiu apurar de que tipo de avaria se trata, mas tudo indica que técnicos especializados deverão chegar ao Porto Santo esta sexta-feira para tratar de resolver o problema. A tripulação já desembarcou e vai pernoitar num hotel local.