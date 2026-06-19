Pelo menos um morto e vários feridos em colisão entre dois comboios em Inglaterra

A colisão entre dois comboios perto de Bedford, no centro de Inglaterra, causou hoje pelo menos um morto e vários feridos, que estão a ser assistidos pelos serviços de emergência, adiantou a Polícia de Transportes Britânica (BTP).

"Sabemos que várias pessoas ficaram feridas e que, infelizmente, uma pessoa morreu" após a colisão, indicou fonte policial em comunicado.

Dois comboios colidiram hoje perto de Bedford, no centro de Inglaterra, anunciaram as autoridades britânicas que bloquearam as linhas para o norte de Londres até ao final do dia.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, manifestou solidariedade para com a família da pessoa que morreu e "com aqueles que ficaram gravemente feridos".

"Estou grato aos serviços de emergência pela rápida resposta a este trágico incidente", frisou o governante numa mensagem na rede social X.

A polícia e os bombeiros do condado de Bedfordshire confirmaram nas redes sociais que estavam a responder a um acidente numa linha ferroviária a sul de Bedford, na sequência de uma "colisão que envolveu dois comboios".

Os serviços de ambulâncias do leste de Inglaterra também indicaram nas redes sociais terem enviado "muitos meios, incluindo aéreos" para o local de um "acidente grave" a sul de Bedford.

Imagens e vídeos publicados nas redes sociais mostraram que um dos comboios danificados, pertencente à empresa britânica East Midlands Railway, exibia a inscrição "Luton Express", o comboio que faz o percurso entre o aeroporto de Luton (norte de Londres) e a capital britânica.

De acordo com dados publicados pelo jornal britânico The Telegraph, que divulgou a notícia em primeira mão, o acidente terá ocorrido pelas 17:15, entre dois comboios provenientes das cidades inglesas de Nottingham e Corby.

Meios de comunicação britânicos avançaram que o primeiro comboio terá parado devido a uma falha no sistema de segurança e que, posteriormente, o segundo colidiu com a traseira.

A secretária de Estado dos Transportes britânica, Heidi Alexander, já tinha manifestado "profunda preocupação" depois da divulgação da notícia da colisão ferroviária.