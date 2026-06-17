Inglaterra entra de forma afirmativa com triunfo sobre a Croácia

A candidata Inglaterra, campeão mundial em 1966, entrou hoje a ganhar no Mundial de futebol de 2026, ao vencer por 4-2 a Croácia, terceira em 1998 e 2022 e 'vice' em 2018, em Arlington, nos Estados Unidos.

No primeiro encontro do Grupo L, que estavam empatado 2-2 ao intervalo, Harry Kane, aos 12 e 42 minutos, o primeiro de penálti, Jude Bellingham, aos 47, e Marcus Rashford, aos 85, marcaram para os 'três leões', enquanto Martin Baturina, aos 36, e o ex-Benfica Petar Musa, aos 45+5, faturaram para os croatas.

A formação inglesa segue, à condição, na liderança do agrupamento, com três pontos, antes do embate entre o Gana e o Panamá.