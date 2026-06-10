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Motociclista de 19 anos ferido em colisão

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Foto Google Maps

Um jovem de 19 anos ficou ferido na tarde de hoje na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel, ocorrida na Rua João Paulo II, no Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, o motociclista queixava-se de dores no cotovelo do braço direito quando os meios de socorro chegaram ao local. Para a ocorrência foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal, que prestaram assistência à vítima e transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

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