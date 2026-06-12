Menos nascimentos e menos mortes em Abril na Madeira

No mês de Abril de 2026 faleceram 219 pessoas na Madeira, enquanto nasciam 145, ambos quebras face ao mesmo período de 2025. Segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira, morreram menos 25 pessoas (-10,2%) e nasceram menos 2 bebés (-1,4%).

No acumulado de Janeiro a Abril, "registaram-se 982 óbitos, menos 51 do que no período homólogo (-4,9%)", enquanto que o "número total de nados-vivos registados nos primeiros quatro meses de 2026 (589) foi superior ao verificado no mesmo período de 2025 em 9,9% (mais 53 nados-vivos)", destaca a DREM.

"A avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos do mês em referência (219 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (224 óbitos, em média), mostra que houve um défice de mortalidade de 2,0%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido quase sempre superior ao valor registado em Abril de 2026", explica, antes de destacaram que, infelizmente, nesse quarto mês deste ano "foi averbado 1 óbito com menos de 1 ano e 1 feto-morto".

Assim, "da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 74 indivíduos em Abril de 2026, menos penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -97", sendo que "nos primeiros quatro meses de 2026, o valor acumulado do saldo natural foi de -393, apresentando um desagravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2025 (-497)".

Por fim, conta a DREM que "no quarto mês de 2026, celebraram-se 56 casamentos, correspondendo a uma quebra de 26,3% relativamente ao número de casamentos realizados em Abril de 2025 (menos 20 casamentos), desempenho dos casais que decidiram dar o nó em Abril que afectou o acumulado até à data, pois "foram celebrados 266 casamentos, menos 11 (-4,0%) do que no período homólogo".