Motociclista ferido em colisão em ponto crítico da Ribeira Brava

Uma colisão entre uma mota e uma viatura registou-se na manhã desta quinta-feira no cruzamento da Ponte Vermelha, na Ribeira Brava, ponto conhecido pelo seu histórico de sinistralidade rodoviária, devido à ligação à Via Expresso em zona de curva.

Dada a proximidade, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol prestaram assistência imediata ao motociclista, que sofreu ferimentos ligeiros.

A vítima foi inicialmente assistida nas urgências do Centro de Saúde da Ribeira Brava e posteriormente encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.