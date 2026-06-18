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Motociclista ferido em colisão em ponto crítico da Ribeira Brava

Acidente entre mota e viatura no problemático cruzamento da Ponte Vermelha

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foto OD

Uma colisão entre uma mota e uma viatura registou-se na manhã desta quinta-feira no cruzamento da Ponte Vermelha, na Ribeira Brava, ponto conhecido pelo seu histórico de sinistralidade rodoviária, devido à ligação à Via Expresso em zona de curva.

Dada a proximidade, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol prestaram assistência imediata ao motociclista, que sofreu ferimentos ligeiros.

A vítima foi inicialmente assistida nas urgências do Centro de Saúde da Ribeira Brava e posteriormente encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

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