Motociclista ferida em colisão no acesso à Estrada da Liberdade

Uma mulher, de 42 anos e de nacionalidade estrangeira, ficou ferida ao final do dia de ontem na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel, no acesso à Estrada da Liberdade, no Funchal.

O alerta foi dado ontem à noite, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal sido mobilizados para o local. À chegada, a vítima, que seguia no motociclo, apresentava escoriações nas pernas, na sequência do embate.

Depois de assistida no local, a motociclista foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, para observação e acompanhamento clínico.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente não foram ainda apuradas.