Motociclista ferida em colisão no acesso à Estrada da Liberdade
Uma mulher, de 42 anos e de nacionalidade estrangeira, ficou ferida ao final do dia de ontem na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel, no acesso à Estrada da Liberdade, no Funchal.
O alerta foi dado ontem à noite, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal sido mobilizados para o local. À chegada, a vítima, que seguia no motociclo, apresentava escoriações nas pernas, na sequência do embate.
Depois de assistida no local, a motociclista foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, para observação e acompanhamento clínico.
As circunstâncias em que ocorreu o acidente não foram ainda apuradas.
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