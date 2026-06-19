IFCN reforça acesso à Vereda do Areeiro com mais 140 vagas diárias

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) vai aumentar a capacidade diária do percurso PR1 – Vereda do Areeiro, no sentido Pico do Areeiro–Pico Ruivo, através da criação de 140 novas vagas por dia, disponíveis já a partir deste domingo, dia 21 de Junho.

De acordo com a nota remetida, o reforço será concretizado através da abertura de dois novos horários de entrada no Portal SIMplifica, plataforma onde é obrigatória a reserva para a realização deste percurso. Os novos slots funcionarão entre as 7 e as 07h30 e entre as 07h30 e as 8 horas, com capacidade para 70 visitantes cada, totalizando as 140 vagas adicionais.

Segundo o IFCN, o reforço surge como resposta ao crescente interesse pelo PR1, um dos trilhos mais procurados da Madeira, e visa melhorar a gestão dos fluxos de visitantes, garantindo uma experiência mais organizada e segura.

A decisão surge dias depois de terem sido registadas queixas de turistas devido à abertura tardia do portão instalado na zona da Pedra Rija. Como noticiado pelo DIÁRIO no passado domingo, 14 de Junho, várias dezenas de visitantes manifestaram descontentamento por o acesso ao percurso ter sido autorizado apenas depois das 8h20, apesar de os bilhetes indicarem uma janela de entrada entre as 8 horas e as 08h30.

Abertura do portão no Areeiro depois das 8 horas volta a gerar descontentamento Várias dezenas de turistas não esconderam, esta manhã, o desagrado pelo facto de o portão instalado na Pedra Rija, no percurso que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, ter sido aberto já depois das 8h20 minutos deste domingo.

Muitos dos turistas tinham-se deslocado ao Pico do Areeiro para assistir ao nascer do sol e, após aguardarem pelo horário previsto de abertura, criticaram a demora, considerando tratar-se de uma falta de respeito para com quem cumpriu as regras e efetuou o respectivo pagamento. Segundo relatos recolhidos pelo DIÁRIO, não foi a primeira vez que a situação ocorreu.

O IFCN explica, no comunicado, que a criação dos novos horários "responde também à elevada procura associada à observação do nascer do sol no Pico do Areeiro", contribuindo para uma distribuição mais equilibrada dos visitantes ao longo da manhã e reduzindo constrangimentos no acesso ao trilho.

Outra das novidades anunciadas é que, a partir de 26 de Junho, o PR1 passará a estar aberto diariamente. Até agora, o percurso funcionava com limitações em determinados dias. A nova distribuição de vagas, incluindo os horários agora criados, passará então a integrar de forma permanente o modelo de gestão de acessos ao percurso.