Vereda da Encumeada reabre parcialmente a partir de hoje
Troço entre o Pico Ruivo e a Boca das Torrinhas passa a estar acessível, mantendo-se encerrado o trajecto entre a Boca das Torrinhas e a Encumeada. Veja aqui o estado em que se encontra o trajecto
O percurso pedestre classificiado da Vereda da Encumeada (PR 1.3) reabre, ainda que parcialmente, a partir de hoje, quase dois anos depois de ter sido encerrado, na sequência do grande incêndio de Agosto de 2024.
Passa, assim, a estar disponível o troço entre o Pico Ruivo e a Boca das Torrinhas, permanecendo encerrado o trajecto entre a Boca das Torrinhas e a Boca da Encumeada.
Desta forma, quem chega ao ponto mais alto da ilha passa a dispor de mais duas opções de 'saída', podendo seguir tanto para o Curral das Freiras, como para o Lombo do Urzal, ambos os destinos acessíveis através do PR 2 - Vereda do Urzal.
Foram feitos alguns arranjos ao longo do troço que agora reabre e que já foi este ano utilizando para duas provas de corrida de montanha, nomeadamente a limpeza de pequenos deslizamentos de terra, a estabilização da vereda e a colocação de degraus, bem como a substituição dos varandins de protecção.
No que toca à vegetação que envolvia o percurso, outrora exuberante, maioritariamente composta por espécies endémicas e nativas, foi dizimada pelas chamas, em Agosto de 2024, sobretudo na secção até ao Montado do Urzal.
O fogo consumiu não só o que tinha sobrevivido aos incêndios anteriores, como também o que foi plantado depois de 2010, sendo esse impacto bastante visível na paisagem que hoje se coloca diante de quem por ali caminha.
Nesta altura do ano, o amarelo das 'andríalas' e o branco das estreleiras dão algum colorido às montanhas, embora se note bem a força com que já surgem as giestas.