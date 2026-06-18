Vereda da Encumeada reabre parcialmente a partir de hoje

O percurso pedestre classificiado da Vereda da Encumeada (PR 1.3) reabre, ainda que parcialmente, a partir de hoje, quase dois anos depois de ter sido encerrado, na sequência do grande incêndio de Agosto de 2024.

Passa, assim, a estar disponível o troço entre o Pico Ruivo e a Boca das Torrinhas, permanecendo encerrado o trajecto entre a Boca das Torrinhas e a Boca da Encumeada.

Desta forma, quem chega ao ponto mais alto da ilha passa a dispor de mais duas opções de 'saída', podendo seguir tanto para o Curral das Freiras, como para o Lombo do Urzal, ambos os destinos acessíveis através do PR 2 - Vereda do Urzal.

Ver Galeria Em vários secções, o impacto do fogo de 2024 ainda está bem visível., Foto ML

Foram feitos alguns arranjos ao longo do troço que agora reabre e que já foi este ano utilizando para duas provas de corrida de montanha, nomeadamente a limpeza de pequenos deslizamentos de terra, a estabilização da vereda e a colocação de degraus, bem como a substituição dos varandins de protecção.

No que toca à vegetação que envolvia o percurso, outrora exuberante, maioritariamente composta por espécies endémicas e nativas, foi dizimada pelas chamas, em Agosto de 2024, sobretudo na secção até ao Montado do Urzal.

O fogo consumiu não só o que tinha sobrevivido aos incêndios anteriores, como também o que foi plantado depois de 2010, sendo esse impacto bastante visível na paisagem que hoje se coloca diante de quem por ali caminha.

Nesta altura do ano, o amarelo das 'andríalas' e o branco das estreleiras dão algum colorido às montanhas, embora se note bem a força com que já surgem as giestas.