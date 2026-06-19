Academia Política da JSD debateu 50 anos da Autonomia com Cunha e Silva

As novas gerações foram chamadas a pensar o futuro da Autonomia na quinta edição da Academia Política da JSD Madeira realizada ontem, na sede do PSD Madeira, sob o tema '50 Anos de Autonomia: Construir o Futuro com Juventude', com a participação de João Cunha e Silva, presidente da Comissão para as Comemorações dos 50 Anos da Autonomia da Madeira.

Segundo nota à imprensa, esta iniciativa da Academia Política decorreu em formato de conversa aberta, proporcionando aos jovens uma oportunidade de conhecer “a fundação do Partido na Madeira, o processo que conduziu à conquista da Autonomia e os principais marcos da sua consolidação ao longo das últimas cinco décadas”.

Durante a conversa, João Cunha e Silva recordou alguns dos momentos decisivos da construção autonómica, destacando o processo de “regionalização de áreas fundamentais como a Educação e a Saúde e a descentralização de competências do Estado para a Região Autónoma da Madeira”. O presidente da Comissão para as Comemorações dos 50 Anos da Autonomia sublinhou ainda que esta foi resultado da luta do povo madeirense, lembrando que “a Autonomia não caiu do céu, era uma vontade colectiva”.

Quanto à sessão de ontem, Bruno Melim destacou a importância dos jovens conhecerem a história da Autonomia Regional, defendendo que “sem memória do passado não conseguimos construir o futuro.” A sessão abordou igualmente a evolução do PSD Madeira e da JSD Madeira ao longo do período autonómico, bem como os desafios que se colocam ao futuro da Autonomia numa realidade cada vez mais exigente e globalizada.

Para o presidente da JSD Madeira, Bruno Melim, iniciativas como esta são bandeiras do mandato que lidera. “O objectivo é aproximar os jovens da política e torná-los mais conscientes que o desenvolvimento que temos vindo a alcançar é diferente da Madeira em que os nossos pais e avós nasceram. Não podemos tomar a nossa Autonomia por garantida e cabe a esta geração continuar este legado”, afirmou.