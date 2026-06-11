Rui Carita revisita 50 anos de Autonomia

A Assembleia Legislativa da Madeira acolhe esta quinta-feira a apresentação do livro ‘50 anos de Autonomia Regional 1976-2026’, da autoria do professor Rui Carita, e a inauguração da exposição fotográfica ‘50 anos de Autonomia’, no âmbito da visita do Presidente da República, António José Seguro, à Região.

Na intervenção, o historiador afirmou tratar-se de “um dos períodos mais importantes e empolgantes da história da Região”, sublinhando a complexidade do processo autonómico desde as primeiras eleições democráticas de 1975 e o papel do trabalho de mobilização cívica nas freguesias.

Rui Carita destacou ainda a criação e consolidação da Assembleia Legislativa Regional como marco decisivo na afirmação da Autonomia, lembrando o seu papel central na definição das políticas regionais ao longo das últimas décadas.

Alertou, contudo, para os desafios do presente e do futuro, referindo que “em política não há almoços grátis” e sublinhando que as conquistas alcançadas exigem vigilância e adaptação num contexto internacional instável.

A sessão contou com a presença do Presidente da República, António José Seguro, que acompanhou a iniciativa no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.