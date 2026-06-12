Sessão comemorativa dos 50 anos da Autonomia marca esta sexta-feira

A Sessão Comemorativa dos 50 anos da Autonomia da Madeira realiza-se hoje, sexta-feira, a partir das 10 horas, na Fortaleza do Pico de São João, no Funchal. O Presidente da República, António José Seguro, vai presidir à sessão, neste que é o segundo dia da sua presença na Região.

Este evento assinala igualmente os 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia. José Manuel Rodrigues, secretário regional de Economia, será um dos presentes. Durante a cerimónia será assinada a Declaração do Funchal.

Durante esta sexta-feira continua a decorrer a XI Grande Conferência do Jornal da Economia do Mar, sob o tema ‘Portugal, o Mar, as Ilhas e os Desafios de uma Renascença Atlântica’. A iniciativa decorre no Pestana Casino e, neste segundo dia, arranca pelas 9h30, sendo que o encerramento será apenas pelas 18 horas.

Agenda

09h00 – Partida do Ultra Skyrunnig Madeira. A cerimónia de entrega de prémios será pelas 14 horas.

17h00 – Conferência de apresentação do evento Funchal Hoops, Arts & Culture Fest 2026. Um evento organizado pela Associação de Basquetebol da Madeira, com a apresentação a decorrer na Praça do Povo.

18h00 – Cerimónia de apresentação do Torneio Marítimo Centenário 12, no Estádio do Marítimo.

18h00 – Nuno Maciel preside à sessão de divulgação de medidas de apoio do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, no auditório da Casa do Povo do Porto Moniz.

18h30 - Lançamento da obra 'Cabo Girão e Sé do Funchal: dois monumentos unidos pelo mesmo tipo de pedra', de João Batista. A apresentação será na Sé do Funchal, com a presença de Rubina Leal e de José Manuel Rodrigues.

20h00 – Festival Raízes do Atlântico: actuação da Xarabanda pelas 20 horas, seguida de El Pony Pisador, pelas 21h30.

20h00 – Cerimónia de homenagem ao padre Martins Júnior, um ano após o seu falecimento. Haverá missa na Igreja da Ribeira Seca, seguida de apresentação de testemunhos sobre as várias vertentes da vida do sacerdote, bem como um concerto da Tuna de Câmara de Machico.

21h00 – Desfile das Marchas Populares de Santo António, na freguesia de Santo António, no Funchal.

21h00 – Festas do concelho da Calheta 2026: Concerto de gala com 80 artistas, promovido pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, no Porto da Calheta.

21h15 – 1.ª Prova Especial A do Rali da Ribeira Brava, que decorre até amanhã nesse concelho.

Principais acontecimentos registados no dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil

1514 - O Papa Leão X cria pela Bula 'Pro Excellenti' a Diocese do Funchal, no Arquipélago da Madeira.

1665 - A cidade de Nova Iorque é submetida à lei inglesa.

1834 - É fundada a Associação Comercial de Lisboa, um núcleo de 277 empresários, e na sequência da extinção do antiquíssimo Regulamento dos Comerciantes de Lisboa e Porto (1293), estabeleceram o primeiro regulamento provisório da Associação Mercantil Lisbonense.

1875 - A figura do Zé Povinho, criada por Rafael Bordalo Pinheiro, aparece pela primeira vez na revista Lanterna Mágica.

1879 - Começa a publicação do jornal satírico "O António Maria", editado e dirigido por Rafael Bordalo Pinheiro.

1901 -- O Ministério do Reino autoriza o Governo a reorganizar a Direção Geral de Saúde e Beneficência Pública, assim como a cobrar diferentes receitas para fazer face ao aumento de despesa com os serviços de saúde pública, segundo as bases constantes da mesma lei.

1937 - A purga estalinista toma forma efetiva, depois da morte de velhos militantes bolcheviques em janeiro, com a execução dos generais do Exército Vermelho acusados de alta traição.

1940 - II Guerra Mundial. Portugal e Espanha divulgam a declaração conjunta de neutralidade.

1944 - É suspensa a exploração de volfrâmio em Portugal.

- II Guerra Mundial. Holocausto. As forças nazis de ocupação ordenam o rapto de todas as crianças polacas, entre os 10 e os 14 anos, para trabalhos forçados.

1947 - O representante de Oliveira Salazar na Conferência de Paris, Caeiro da Mata, assegura que "as felizes condições de Portugal fazem com que o país não precise de ajuda".

- Decorre a Conferência de Paris, para a Cooperação Económica Europeia com o objetivo de discutir a proposta do Plano Marshall, apresentada a 05 de junho pelo secretário de Estado dos Estados Unidos da América.

1952 -- Nasce o compositor, musicólogo e maestro britânico Oliver Knussen, autor de "Where the Wild Things".

1958 -- Início do surto grevista em Lisboa, Ribatejo, Alentejo e Algarve, num protesto à fraude que impediu a eleição de Humberto Delgado para a Presidência da República.

1964 -- Nelson Mandela, líder da luta anti-apartheid na África do Sul, é condenado a prisão perpétua por "sabotagem".

1967 -- O Supremo Tribunal norte-americano determina a nulidade das leis dos Estados do Sul que proíbem casamentos inter-raciais.

1975 -- A primeira-ministra indiana, Indira Gandhi, é condenada por corrupção e impedida de exercer cargos públicos durante seis anos.

1985 - Cerimónia de assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. A adesão concretiza-se a 01 de janeiro de 1996.

- Espanha assina o Tratado de Adesão à Comunidade Económica Europeia, em Madrid, com entrada formal a 01 de janeiro de 1986.

1987 - O ditador do antigo Império Centro-africano Jean-Bedel Bokassa é condenado à morte em Bangui.

- Ronald Reagan, 40.º Presidente norte-americano, pede ao líder soviético Mikhail Gorbatchev, num discurso em Berlim, para "derrubar o muro".

1989 -- Entra em vigor a Diretiva 89/391 europeia, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho.

1990 - Delegações da Frelimo e da Renamo encontram-se pela primeira vez, no Malawi, para negociarem o fim da guerra de 15 anos.

1991 - 150 milhões de russos vão às urnas para as primeiras eleições presidenciais. Boris Ieltsin é eleito Presidente, com 57,3 por cento dos votos.

1996 - Luís Francisco Rebelo vence o Grande Prémio de Teatro da Associação Portuguesa de Escritores (APE)/Ministério da Cultura, com a obra "Todo o Amor é Amor de Perdição".

-- Morre, com 78 anos, o bancário e escritor Romeu Correia. Autor do primeiro romance de futebol "O Desporto-Rei".

2002 - Morre, com 54 anos, o pintor Fernando Calhau, diretor do Instituto de Arte Contemporânea entre 1997 e 2000.

2003 - A assembleia dos ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) acorda reduzir em 40% os quartéis-generais, de 28 para 13, da organização para modernizar a Aliança e adaptá-la às novas ameaças como o terrorismo.

2004 -- Abre o campeonato da Europa de futebol, Euro 2004, com a derrota da equipa portuguesa frente à Grécia por 1-2.

2005 - A jornalista francesa Florence Aubenas e o guia iraquiano Husein Hanun são libertados no Iraque, após 157 dias de sequestro.

2006 - A equipa de investigadores da Universidade do Minho, liderada por Madalena Alves, vence o Prémio Nacional de Inovação Ambiental 2006, com o conceito de "Reator Anaeróbio de Manto de Lamas Invertido".

- Encerra a maternidade de Elvas. As utentes passam a ser atendidas em Badajoz, segundo um protocolo estabelecido entre Portugal e Espanha.

- Morre, com 83 anos, Györgi Ligeti, compositor austríaco de origem húngara, nascido no atual território da Roménia, figura determinante da música europeia do século XX, autor da ópera "Le Grand Macabre", de "Lux Aeterna" e de vários "Nonsense Madrigals", entre outras obras.

2007 - O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, é acusado do crime de corrupção desportiva no âmbito das investigações do processo Apito Dourado ao jogo FC Porto-Estrela da Amadora, em 2004.

- O antigo Presidente da autoproclamada "República sérvia de Krajina", na Croácia, Milan Martic, é condenado a 35 anos de prisão pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos entre 1991 e 1995.

2008 - Os eleitores irlandeses rejeitam em referendo a ratificação do Tratado de Lisboa, tendo o "não" obtido 53,4% dos votos e o "sim" 46,6%, segundo os resultados finais divulgados pela Comissão Eleitoral da Irlanda.

2009 - A proposta do Governo de alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos e da educação pré-escolar para crianças de cinco é aprovada por unanimidade na Assembleia da República.

- A Assembleia da República aprova por unanimidade a elevação de 22 povoações a vilas e a criação de 5 novas cidades - Borba, Senhora da Hora, Samora Correia, Valença e São Pedro do Sul.

- Eleições presidenciais no Irão. O Presidente cessante Mahmud Ahmadinejad vence à primeira volta, com 62,63 por cento dos votos, contra 33,75 por cento para o seu principal adversário, o antigo primeiro-ministro Mir Hossein Mussavi, que alega "irregularidades" nas eleições.

2010 - O Parlamento islandês aprova, com 49 votos a favor e nenhum contra, uma lei que autoriza o casamento "matrimónio neutral", entre pessoas do mesmo sexo. A Islândia passa a ser o nono país a permitir o casamento homossexual, depois da Holanda, Espanha, Bélgica, Canadá, América do Sul, Noruega, Suécia e Portugal.

- O maior radiotelescópio do mundo, o LOFAR (LOw Frequency ARray: rede de baixas frequências), é inaugurado perto de Assen, na província de Drenthe, nordeste da Holanda.

- Morre, com 88 anos, o monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, pároco emérito cuja ação social marcou o concelho de Peniche durante mais de 60 anos.

2011 - O acampamento na Porta do Sol, em Madrid, começa a ser levantado, quatro semanas depois do início do protesto contra a atitude da polícia que tinha desalojado com violência vários elementos dos "Indignados".

2012 -- Morre, com 78 anos, Elinor Ostrom, cientista política norte-americana da Universidade de Indiana. Prémio Nobel da Economia em 2009, com Oliver Williamson da Universidade da Califórnia, pela investigação sobre as regras através das quais as pessoas exercem autoridade em empresas e nos sistemas económicos.

2013 - O Fundo Monetário Internacional analisa a sétima avaliação da 'troika' (Banco Central Europeu, Comissão Europeia e FMI), a Portugal e aprova o pagamento da oitava 'tranche' do empréstimo acordado, no valor de 657,47 milhões de euros.

- Morre, com 116 anos, Jiroemon Kimura, japonês reconhecido pelo livro Guinness de Recordes como a pessoa mais velha do planeta.

2014 - A ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, anuncia que o Governo abdicou de "receber o último reembolso do programa" por não querer solicitar "uma nova extensão que reabrisse o programa com a 'troika' (Banco Central Europeu, Comissão Europeia e FMI).

- O Governo aprova uma proposta de lei para reintroduzir temporariamente os cortes entre 3,5% e 10% aplicados aos salários do setor público superiores a 1500 euros introduzidos em 2011 e que vigoraram até 2013.

- Jogo de abertura do Mundial2014 de futebol, em São Paulo. Dois golos de Neymar, o segundo na sequência de uma grande penalidade polémica, e um de Oscar, dão ao Brasil a vitória sobre a Croácia por 3-1.

- Morre, com 91 anos, a atriz e ativista pelos direitos cívicos norte-americana Ruby Dee.

- Morre, com 88 anos, Jimmy Scott, veterano cantor de jazz norte-americano. "Everybody's somebody's fool" figura como um dos seus maiores sucessos.

2016 - Um tiroteio num clube noturno em Orlando, Florida, nos Estados Unidos, provoca 50 mortos e mais de 53 feridos. O autor dos disparos, Omar Mateen, cidadão norte-americano de origem afegã, morre durante a troca de tiros. O grupo extremista Estado Islâmico reivindica a autoria, no dia seguinte, dizendo ter sido cometido por um "soldado do califado".

2017 -- Morre, com 80 anos, Durval Moreirinhas, músico e compositor que acompanhou nomes como Amália Rodrigues e José Afonso, apontado como um dos "históricos" da canção de Coimbra.

2018 - A cimeira histórica entre o Presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte tem início, em Singapura. Os dois líderes assinam "um importante e detalhado documento", segundo Donald Trump, que vai permitir ao "mundo ver uma grande mudança", segundo Kim Jong-un.

2019 - Uma nova manifestação, em Hong Kong, contra a lei da extradição fica marcada por confrontos violentos com a polícia, que causam mais de 100 feridos e pelo menos 11 detenções.

2020 -- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto-lei do Governo que consagra a eleição indireta dos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

- Entra em vigor em Hong Kong a polémica lei do hino nacional chinês, que pune quem insultar a "Marcha dos Voluntários" com pena de prisão até três anos, após a sua aprovação em 04 de junho.

2021 - O encontro entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do Grupo B do Euro2020 de futebol, é interrompido aos minutos 43, depois do médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado, em Copenhaga.

2023 -- Morre, com 86 anos, Silvio Berlusconi, politico e empresário italiano, antigo primeiro-ministro italiano, líder do partido Forza Itália, magnata da comunicação social e antigo presidente do AC Milan.

2024 - A comissão, criada em maio de 2021 pelo Conselho dos Direitos Humanos, das Nações Unidas (ONU) conclui que foram cometidos os crimes contra a humanidade, de extermínio, assassínio, perseguição com base no género dirigida a homens e rapazes palestinianos, transferência forçada, tortura e tratamento desumano e cruel, na Faixa de Gaza e responsabiliza as autoridades israelitas.

- O parlamento aprova em votação final global o projeto do PS que reduz as taxas do IRS até ao 6.º escalão de rendimentos, bem como projetos do PSD e CDS-PP sobre a atualização dos escalões.

- Morre, com 89 anos, Fernando José de França Van-Dúnem, político e diplomata angolano, primeiro-ministro de Angola por duas vezes, entre 1991 e 1992 e de 1996 a 1999, vice-ministro das Relações Exteriores e ministro da Justiça. Entre 1982 e 1986 foi embaixador de Angola em Portugal e Espanha.

2025 - Morre, com 86 anos, Martins Júnior, padre madeirense, participou activamente na vida pública e política regional como presidente da Câmara Municipal de Machico, primeiro pela UDP e depois pelo PS.

Pensamento do Dia