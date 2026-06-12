Fotos ilustram cerimónia dos 50 anos da Autonomia e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia
Veja as imagens registadas esta manhã de sexta-feira, 12 de Junho, na Fortaleza do Pico, pelo fotógrafo Hélder Santos, da ASPRESS
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O Presidente da República, António José Seguro, encerrou esta sexta-feira a visita oficial de dois dias à Madeira com a participação na cerimónia comemorativa dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.
"A Madeira não é periferia da Europa. É uma das suas âncoras atlânticas"
Seguro defende autonomia e integração europeia como pilares do futuro comum