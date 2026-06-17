Aguaceiro intenso atingiu aviso amarelo na Ponta do Sol

A estação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) no Lugar de Baixo, concelho da Ponta do Sol, registou, ao princípio da noite de terça-feira, o aguaceiro mais intenso verificado na Madeira, com um acumulado de 11,8 milímetros de precipitação numa hora, entre as 21 e as 22 horas. Este valor corresponde ao limiar de aviso amarelo para precipitação.

O período de maior intensidade ocorreu entre as 21h11 e as 21h40. Nesse intervalo foram registados 3,9 milímetros de chuva em 10 minutos (entre as 21h11 e as 21h20) e 8,8 milímetros em 30 minutos (entre as 21h11 e as 21h40).

Das 18 estações meteorológicas do IPMA na ilha da Madeira, 13 registaram precipitação durante a terça-feira. No entanto, os acumulados ficaram muito abaixo dos verificados na Ponta do Sol. A estação do Santo da Serra foi a segunda com maior registo, ao acumular 6,1 milímetros.

Sem qualquer registo de precipitação ficaram as estações da Cancela/SRPC, Funchal/Lido, Prazeres, Ponta do Pargo e Pico do Areeiro. Também no Porto Santo não foi registada chuva.