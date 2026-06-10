Presidente de parlamento açoriano destaca simbolismo nos 50 anos da autonomia

O presidente do parlamento dos Açores afirmou hoje que foi "uma honra para a região" a escolha do arquipélago para acolher as comemorações oficiais do Dia de Portugal, num ano em que se celebram os 50 anos da Autonomia.

"É uma honra para a nossa região acolher uma celebração que homenageia a história, a cultura e os valores que nos definem enquanto país", sublinhou o presidente do parlamento dos Açores, Luís Garcia, numa nota de imprensa, divulgada pela presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA).

Na nota, o presidente do parlamento açoriano saúda todos os portugueses no Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, destacando a escolha dos Açores para acolher este ano as comemorações oficiais da efeméride, cuja sessão solene decorreu em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

"Os Açores, pela sua posição atlântica e pela forte presença das suas comunidades além-fronteiras, representam de forma singular a dimensão universal da identidade portuguesa", destacou o presidente do parlamento dos Açores, citado na nota.

Para Luís Garcia, a escolha do Presidente da República de realizar as comemorações do 10 de junho nos Açores assume "um significado particularmente relevante" num ano em que se assinalam os 50 anos da Autonomia, "uma das maiores conquistas da democracia portuguesa".

"O percurso autonómico dos Açores é um exemplo do sucesso da descentralização democrática e da capacidade das instituições regionais responderem às necessidades e aspirações dos cidadãos. Assinalar o Dia de Portugal nos Açores, precisamente neste ano simbólico, constitui uma oportunidade única para dar a conhecer ao país a importância da Autonomia", salientou.

O presidente do parlamento açoriano considerou igualmente que estas comemorações representam também "um reconhecimento do papel dos Açores na construção de Portugal", enquanto região atlântica que liga territórios, culturas e comunidades espalhadas pelo mundo.