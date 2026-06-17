Vários petroleiros iranianos estão a atravessar o estreito de Ormuz

Vários petroleiros iranianos atravessaram o estreito de Ormuz nas últimas horas, tornando-se os primeiros desde que os Estados Unidos impuseram um bloqueio na região e após Teerão e Washington terem anunciado um acordo preliminar no domingo.

O portal 'TankerTrackers', que monitoriza os carregamentos de petróleo em todo o mundo, indicou que pelo menos três petroleiros da Companhia Nacional de Petroleiros do Irão (NITC) atravessaram a área, um facto "corroborado por imagens de satélite".

Segundo o portal, os petroleiros 'Diona' e 'Hero2' - juntamente com outra embarcação não identificada - abandonaram o perímetro do bloqueio dos Estados Unidos, que havia sido implementado há cerca de dois meses.

No total, estes três navios transportam aproximadamente 4,8 milhões de barris de crude iraniano, segundo a 'TankerTrackers'.

"Estas são as primeiras exportações de crude do Irão em dois meses", observou, acrescentando que o navio 'Stream' "está a aproximar-se da linha de bloqueio vinda da Zona Económica Exclusiva do Paquistão, onde passou as últimas sete semanas à espera para poder entrar no Irão".

Os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos depois de o Irão ter implementado restrições à navegação na área do estreito de Ormuz, como parte da sua resposta à ofensiva militar surpresa lançada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o país asiático.

O Paquistão, que tem funcionado como mediador, anunciou no domingo um memorando de entendimento entre Washington e Teerão - confirmado por ambas as partes - para pôr fim ao conflito aberto.

Os EUA e o Irão confirmaram que será realizada uma cerimónia de assinatura do memorando de entendimento em Genebra, na Suíça, na sexta-feira, após a qual terá início um processo de 60 dias para negociar os detalhes de um acordo de paz definitivo, quando há alertas do Irão sobre os ataques de Israel ao Líbano, que considera uma violação do acordo com Washington.