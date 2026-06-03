EUA atacam petroleiro que se dirigia a porto iraniano

O Comando Central das Forças Armadas norte-americanas (Centcom) anunciou ontem à noite a destruição de um petroleiro que se dirigia a um porto iraniano no Golfo Pérsico, no âmbito do bloqueio marítimo em curso.

A embarcação, identificada como M/T Lexie, de bandeira do Botswana, foi intercetada quando transitava em águas internacionais a caminho da Ilha de Kharg.

De acordo com o Centcom, a tripulação ignorou os repetidos avisos e não cumpriu as instruções emitidas durante um período de 24 horas.

Uma aeronave norte-americana inutilizou a embarcação atingindo a casa das máquinas com um míssil Hellfire, impedindo-a de continuar o seu rumo em direção ao Irão, adiantou.

O Centcom reiterou que iniciou a 13 de abril o bloqueio de todo o tráfego marítimo de entrada ou saída dos portos iranianos e que durante este período inutilizou seis embarcações comerciais e afastou outras 122.

CENTCOM: İran limanına doğru seyreden yüksüz petrol tankeri etkisiz hale getirildi

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O cessar-fogo acordado entre os Estados Unidos e o Irão em abril passado mantém-se em vigor.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse hoje perante o Congresso que não há planos para levantar as sanções contra o Irão, mesmo que o Estreito de Ormuz seja reaberto na próxima semana.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, negou hoje que tenha havido uma suspensão das negociações com o Irão devido à ofensiva israelita no Líbano e indicou que as conversações continuam.

"A notícia falsa de que a República Islâmica do Irão e os Estados Unidos deixaram de se falar há alguns dias é falsa e errónea. As conversas entre nós estão em curso, incluindo as de há quatro, três, dois e um dia, e hoje", disse o líder norte-americano na rede Truth Social.

A agência de notícias Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária iraniana, indicou na segunda-feira que Teerão interrompeu as conversações de paz em retaliação pelos ataques israelitas contra o seu aliado Hezbollah no Líbano.

Trump afirmou na altura que Teerão não o tinha informado sobre qualquer suspensão dos contactos, mas também disse que não se importaria que as negociações fossem paradas.

Já hoje, as agências Fars e Tasnim noticiaram que o Irão interrompeu as comunicações com os mediadores sobre a prorrogação do cessar-fogo, em vigor desde 08 de abril, na guerra iniciada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica.

Estados Unidos e Irão realizaram uma única ronda de negociações formal, com mediação do Paquistão em Islamabad, em 11 e 12 de abril, que não produziu resultados.

Desde então, as partes têm mantido o diálogo indireto através de mediadores, centrado na reabertura do tráfego marítimo no estreito de Ormuz, sob ameaça militar de Teerão desde o início da guerra, e no bloqueio naval imposto por Trump aos portos iranianos, além da crise no Líbano.

Os outros temas essenciais das conversações incluem o programa de enriquecimento de urânio e de produção de mísseis de longo alcance do Irão, bem como o apoio a grupos armados no Médio Oriente, incluindo o Hezbollah, a par do descongelamento de ativos iranianos no estrangeiro e levantamento de sanções internacionais a Teerão.