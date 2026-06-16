Suspeito de agressão com machado chegou a tribunal para ouvir medidas de coacção

O homem suspeito de ter agredido o tio com um machado, no Caniçal, está a ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, depois de ter permanecido detido no Estabelecimento Prisional da Cancela desde domingo. A decisão do juiz de instrução assume particular relevância, uma vez que o caso poderá vir a ser enquadrado como tentativa de homicídio. Esse eventual enquadramento criminal poderá determinar a aplicação de medidas de coacção mais gravosas ao arguido.

Em causa está uma agressão ocorrida numa residência na Rua das Feiteirinhas, no Caniçal, na sequência de um conflito familiar entre tio e sobrinho. A vítima, um homem de 55 anos, terá sido atingida com vários golpes de machado na cabeça.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados ao local e encontraram a vítima consciente, apesar dos ferimentos sofridos. O homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, tendo entretanto recebido alta hospitalar.

O suspeito foi detido no domingo pela Polícia Judiciária, que assumiu a investigação do caso. Antes de ser presente a tribunal, permaneceu detido no Estabelecimento Prisional da Cancela.

A PSP já tinha confirmado ao DIÁRIO que a ocorrência surgiu “no seguimento de uma desavença familiar”, adiantando ainda que existiam registos anteriores de conflitos envolvendo o mesmo suspeito.

Cabe agora ao juiz de instrução criminal determinar o estatuto processual do arguido e as medidas de coacção a aplicar, tendo em conta a gravidade dos factos, o instrumento utilizado e a zona do corpo atingida.

(actualizada)