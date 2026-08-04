Circo Mundial Mariani quer regressar ao Cais 8 no Natal

O Circo Mundial Mariani, Lda. pretende voltar a instalar o tradicional parque de diversões e circo na zona do Cais 8 do porto do Funchal durante a época natalícia. O pedido deu entrada na APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira e foi agora tornado público através de edital, que abre um período de 30 dias úteis para a apresentação de eventuais interessados na exploração do espaço ou de objeções à atribuição da licença.

Em causa está a utilização privativa de uma parcela do domínio público marítimo sob jurisdição da APRAM, junto ao Cais 8, na freguesia da Sé, com uma área de 11.699 metros quadrados, destinada à instalação e exploração de um parque de diversões e circo entre 13 de Novembro de 2026 e 25 de Janeiro de 2027, abrangendo toda a época de Natal e Fim de Ano.

Oferta de 500 bilhetes à APRAM

À semelhança do que aconteceu no ano passado, a empresa propõe pagar 81 mil euros, acrescidos de IVA, pela utilização do espaço, mantendo igualmente a oferta de 500 bilhetes para uma sessão exclusiva de circo destinada à APRAM. A proposta financeira repete, assim, as condições apresentadas para a edição anterior, sem qualquer actualização do valor.

O novo pedido confirma a intenção de dar continuidade a uma presença que se tornou habitual na frente-mar do Funchal durante as festividades natalícias. A única diferença de relevo face ao processo do ano passado prende-se com a área identificada no edital, agora fixada em 11.699 metros quadrados, depois de a APRAM ter corrigido, em 2025, a dimensão inicialmente indicada.

Nos termos da legislação em vigor, qualquer interessado pode requerer uma licença com o mesmo objecto e finalidade ou apresentar objeções durante os próximos 30 dias úteis. Caso surjam propostas concorrentes, a APRAM desencadeará um procedimento concursal, mantendo o Circo Mundial Mariani o direito de preferência por ter sido o primeiro requerente.

A decisão final sobre a atribuição da licença será tomada após o termo do período de consulta pública previsto no edital.