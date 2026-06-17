Mapa verde está a partir de hoje em consulta pública

O Governo abre hoje a consulta pública do Mapa Verde, que identifica as áreas do território mais propícias à instalação de projetos de energia renovável, com o objetivo de acelerar os processos de licenciamento.

A definição das designadas zonas de aceleração das energias renováveis (ZAER) resultou do trabalho feito por uma equipa independente coordenada por Maria do Rosário Partidário - que liderou a comissão técnica para novo o aeroporto de Lisboa -, com base em critérios de sensibilidade ambiental, potencial energético, ordenamento do território e proximidade às redes elétricas, explicou o Ministério do Ambiente e Energia em comunicado.

A intenção é ter um mapa com zonas preferenciais de localização, locais em que o licenciamento de projetos de energias renováveis é simplificado, dando mais previsibilidade aos investidores e maior articulação com as autarquias e comunidades locais.

"O Mapa Verde constitui um instrumento essencial para acelerar a transição energética em Portugal. Garante regras mais simples, maior previsibilidade e reforço da participação das comunidades locais, com equilíbrio entre energia, ambiente e território", destaca a ministra Maria da Graça Carvalho, citada no comunicado.

A consulta pública decorre na plataforma participa.pt e abre participação a cidadãos, municípios, entidades ambientais e promotores.