Ultra Skyrunning Madeira confirma Santana no mapa

As primeiras provas do Madeira Sky Race 2026 já permitiram confirmar aquilo que a organização e o Município de Santana esperavam, ou seja, o evento continua a afirmar-se como uma referência do skyrunning nacional e internacional.

O balanço foi traçado pela vereadora Élia Gouveia, que destacou a forte adesão registada nas competições realizadas até ao momento, sublinhando que a presença de uma prova integrada no calendário mundial da modalidade reforça a notoriedade do evento.

“Estas duas provas foram bastante participadas, o que vem demonstrar mais uma vez que o evento está no mapa do skyrunning nacional e internacional”, afirmou.

A autarca destacou ainda o espírito de superação vivido ao longo das provas, onde muitos atletas enfrentaram desafios físicos e emocionais para alcançarem a meta.

“Vimos aqui atletas a vencerem os seus medos, o nervosismo e os desafios que a montanha coloca. Isso faz parte da essência desta modalidade”, disse antes da entrega de prémios.

Segundo Élia Gouveia, as condições climatéricas também contribuíram para o sucesso das competições, permitindo que os participantes enfrentassem os percursos em circunstâncias favoráveis.

Mas o impacto do Madeira Sky Race vai muito além da componente desportiva. A vereadora salienta a dinâmica criada no concelho desde os dias que antecederam o evento, com a chegada gradual dos atletas e respetivas equipas.

“Quem chega a Santana consegue perceber que está aqui um grande evento a decorrer. Temos visto muito movimento com os atletas a levantarem os dorsais, a circularem pelo concelho e a trazerem vida ao comércio local”, acrescentou a autarca centrista.

A responsável destaca ainda a importância económica da iniciativa, lembrando que raramente os atletas viajam sozinhos.

“É compensador vermos as famílias a acompanhar os atletas. Normalmente não vêm sozinhos. Trazem familiares e amigos, o que gera movimento e dinamiza a economia local”.

As atenções centram-se agora no grande dia de competição, marcado para este sábado, quando deverão estar em ação mais de meio milhar de participantes distribuídos pelas várias provas do programa.

“Amanhã teremos quatro provas e uma participação muito significativa, entre 500 e 600 atletas, incluindo a prova para os mais novos. Isso trará ainda mais famílias a Santana e à Praça de Santana”.

Para Élia Gouveia, esta forte mobilização é a prova da vitalidade de um evento que continua a crescer e a afirmar-se como uma das principais referências do calendário desportivo regional.

“Será certamente compensador ver esta edição a decorrer com esta dimensão. É um evento que demonstra bem a vivacidade de Santana e a capacidade do concelho para receber grandes iniciativas”, concluiu