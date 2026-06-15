Solidariedade de Cabo Verde trava Espanha em estreia para recordar

A solidariedade exibida em 90 minutos cumpridos a defender premiou hoje Cabo Verde com um empate (0-0) frente à Espanha, na estreia absoluta dos 'tubarões azuis' em campeonatos do mundo de futebol, no Grupo H do Mundial2026.

Apesar do crescente esforço para conter a 'maré ofensiva' da campeã europeia e segunda classificada do ranking da FIFA, que somou 27 remates, sete deles à baliza, a seleção às ordens de Bubista só consentiu ocasiões flagrantes no final da primeira parte, quando Vozinha manteve a baliza a salvo.

A organização exibida pelos jogadores cabo-verdianos, patente na forma como se agrupavam na hora de defender, travou na plenitude o 'carrossel' ofensivo de 'la roja' durante os primeiros 40 minutos do desafio.

A agressividade de Sidny Cabral no lado esquerdo da defesa e a concentração de Roberto Lopes e Diney Borges no eixo bloquearam a manobra atacante da seleção de Luis de la Fuente, quase sempre previsível, à exceção das intervenções de Marc Cucurella na ala esquerda.

Oficializado hoje pelo Real Madrid, o lateral assistiu Ferrán Torres para um remate à trave, aos 39 minutos, num lance em que Vozinha ainda se esticou para defender a recarga de Oyarzabal, e para novo remate do avançado do Barcelona, aos 45, antes de o guardião, de 40 anos, 'voar' para travar o cabeceamento de Aymeric Laporte, aos 45+2.

A seleção espanhola intensificou o ritmo da circulação da bola assim que o jogo foi reatado e permaneceu instalada junto à área adversária, mas os 'calafrios' junto à baliza cabo-verdiana só se sucederam após as entradas de Lamine Yamal e de Mikel Merino, aos 71 minutos.

Com o desgaste a acumular-se, os 'tubarões azuis' aguentaram as investidas adversárias cada vez mais em esforço, mas ainda testaram a atenção de Unai Simón por uma vez, aos 90+1 minutos, num cabeceamento de Diney Borges, após canto de Telmo Arcanjo.

Jogo no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Espanha -- Cabo Verde, 0-0.

Equipas:

- Espanha: Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri (Nico Williams, 87), Fabián Ruiz (Mikel Merino, 71), Pedri, Ferrán Torres (Dani Olmo, 81), Gavi (Lamine Yamal, 71) e Mikel Oyarzabal.

Selecionador: Luis de la Fuente.

- Cabo Verde: Vozinha, Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral (João Paulo, 76), Kevin Pina, Laros Duarte (Deroy Duarte, 61), Ryan Mendes, Jamiro Monteiro (Telmo Arcanjo, 79), Jovane Cabral (Willy Semedo, 61) e Dailon Livramento (Nuno da Costa, 61).

Selecionador: Bubista.

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sidny Cabral (16) e Pedri (90+3).

Assistência: 67.640 espetadores.