Bom dia. Hoje, praticamente todos os jornais nos recordam que Portugal entra finalmente em campo para o Mundial de Futebol. A imprensa deste dia 17 de Junho de 2026 tem muito mais informação, mas Portugal vs RC Congo é o 'prato forte' da ementa.

Na revista Sábado:

- "Religião. O poder e a influência dos movimentos católicos mais conservadores"

- "Contratos milionários nas autarquias. 500 mil euros para uma feira medieval, medalhas e estátuas"

- "Novas direções prisionais causam polémica. Sindicatos contestam nomeação de agricultores, enfermeira e filósofa"

- "Vegetarianos. Cada vez mais pessoas voltam a comer carne e peixe por razões de saúde"

- "Imobiliário. A moda dos 'personal shoppers' já chegou às casas de luxo"

No Correio da Manhã:

- "Cenário de horror em Lousada. Quatro idosas mortas à fome em lares"

- "Sete detidos em operação da GNR em residências ilegais"

- "Portugal-RD Congo. Seleção alerta contra surpresas. Roberto Martínez sai depois do Mundial"

- "Veto. Benfica impede americanos na SAD"

- "Sporting. Mendes garante oferta milionária por Trincão"

- "Rede acusada. Caçados falsos PJ em assaltos milionários"

- "Sem acordo. Ventura chumba pacote laboral do Governo"

- "Família desalojada por cheiro de cadáver"

- "Nove anos após a tragédia de Pedrógão. Ainda há 228 mil euros de donativos no banco"

- "Pedofilia. Ex-assessor de ministra responde por oito mil crimes"

- "Estado. 186 gestores públicos sem contratos"

No Público:

- "Investimentos, gás e petróleo reforçam presença dos EUA em Portugal"

- "Exame de português. Alunos dizem que foi 'fácil': Saramago era esperado, Cesário Verde foi a surpresa"

- "Bloco de Esquerda. Há mais rua com Pureza mas críticos não vêem mudança"

- "Lares ilegais. Suspeitas de maus tratos a idosos têm dois anos"

- "Cultura. Cortes no Subsídio de Mérito geram carências em artistas idosos"

- "Mundial de futebol. Chegou a hora P: de Portugal, de provar pujança e de pôr-se a pau"

- "Guerra no Médio Oriente. Estaremos a assistir ao fim de uma bela amizade entre Trump e Netanyahu?"

No Jornal de Notícias:

- "Donos de lares ilegais em Lousada indiciados por quatro homicídios"

- "Seleção à procura de realizar o sonho americano. Ronaldo regressa aos EUA 12 anos depois. Rúben Dias em dúvida na estreia frente aos congoleses"

- "Congo. Uma história marcada por fome, peste e guerras"

- "Famílias. 'Vamos meter roupa na mala para ficar até à final'. Pais de Gonçalo Ramos ansiosos, mas otimistas"

- "Salários. Universitárias já esperam receber menos que os colegas homens"

- "Porto. Morte a tiro de Josué 'boxista' num bar da Rua Escura sem culpados"

- "Vila do Conde. Nova ponte sobre o rio Ave a 700 metros da atual"

- "Media. JN é o jornal em que os portugueses mais confiam"

No Diário de Notícias:

- "Câmara de Lisboa lança programa para trazer jovens de volta à capital"

- "José Luís Carneiro. Líder do PS aponta baterias à economia e apresenta plano para 'fixar e atrair gerações qualificadas'"

- "Cimeira do G7. Trump admite retorno das sanções ao petróleo russo para pressionar Putin"

- "Saúde. Médicos dizem que lei sobre tarefeiros pode 'agravar' falta de profissionais"

- "NRP Mondego. Chefe do Estado Maior da Armada condenado a coima por 'entorpecer ação da Justiça'"

- "Crise energética. Portugal será um dos países mais afetados no turismo, se faltar combustível de aviação"

- "Pacote laboral. Ventura deixa São Bento sem acordo com Montenegro, mas negociação vai prosseguir"

- "Espanha. Do resgate milionário às joias: é hora das explicações de Zapatero"

- "Rúben Dias avalia condição antes da estreia de Portugal contra a RD Congo"

- "Artistas antecipam mundial. Artistas portugueses estão com a seleção nacional no Mundial 2026"

- "Exposição de arquitetura. Desconstruindo preconceitos sobre a construção com terra: o caso do solo de Lisboa"

No Negócios:

- "Expectativa de subida tornou as casas ainda mais caras"

- "Poupança. Mercados pedem ao Governo que olhe para o exemplo da Suécia"

- "Sustentabilidade 20|30. Entrevista João Galamba 'O ICNF é um problema sério e um bloqueio. Sei do que falo'"

- "Fundo desiste do Benfica. 'Rei dos Frangos' diz que "há mais interessados"

- "Indústria. Aço português está a fugir para a Turquia e Albânia"

- "Conferência Now. Comissário europeu propõe um tratado Schengen para a defesa"

No O Jornal Económico:

- "Bruxelas prepara-se para próxima crise bancária"

- "Governo e Chega ainda sem acordo sobre lei laboral"

- "Quase metade das empresas sofre efeitos da guerra comercial"

- "Benfica chumba venda das ações do 'Rei dos Frangos'"

- "Golfo Pérsico vai regressar a níveis de petróleo pré-guerra"

- "Drones portugueses vão combater fogos no Canadá"

- "'Condição indispensável para a recuperação da economia' - Luís Miguel Ribeiro da AEP"

- "Novo presidente da Fed deverá manter juros"

- "Líderes do G7 aumentam pressão sobre a Rússia"

- "Vem aí novo fundo para a economia azul de 126 milhões"

No O Jogo:

- "Mundial'2026 Portugal-RD Congo. É hoje. Seleção Nacional estreia-se com grande ambição e forte vontade de entrar a ganhar"

- "Rúben Dias de fora abre vaga na defesa"

- "Mundial visto em casa de Gonçalo Ramos: 'Vamos meter roupa na mala para ficar até à final'"

- "FC Porto. 'André Silva tem coisas que Samu não tem'. Ivo Rodrigues aprova regresso ao dragão"

- "Tiago Ferreira de volta para dar experiência aos bês"

- "Benfica. Marco Silva deu nega ao Al Nassr. Técnico foi resistente a proposta milionária"

- "Sorteio da UEFA: os possíveis adversários nas pré-eliminatórias"

- "Sporting. 'Chego a um clube enorme'. Zalazar e as primeiras palavras como leão"

- "Maxi Araújo afasta-se dos rumores do mercado"

No A Bola:

- "Portugal-RD Congo. Houston, temos um sonho. Seleção inicia caminho para Nova Jérsia na 'cidade espacial'"

- "Rúben Dias é dúvida no centro da defesa para a estreia CR7: 'É altura de dar tudo pelo nosso país'"

E no Record:

- "Mundial. 'Temos muito talento', Nuno Mendes otimista no dia da estreia"

- "Portugal-RD Congo. Ronaldo. 'Acreditem em nós'"

- "Tomás Araújo provável no lugar de Rúben Dias"

- "Sporting. Zalazar já fala à leão. 'Sabia que queria o Sporting'"

- "Benfica. Águia pede 40 MEuro por Trubin"

- "FC Porto. Nehuén pronto para a luta. Frente à sólida muralha polaca"

- "Futsal. Sporting 8-2 Benfica. Goleada empata playoff"

- "Itália. Amorim oficial no Milan"