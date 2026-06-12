Cesária Évora volta a projectar Cabo Verde, agora numa nota de 2.000 escudos
A nota de 2.000 escudos de Cabo Verde com a face da cantora Cesária Évora foi nomeada para o concurso internacional "Melhor nota africana em circulação em 2026", anunciou hoje o Banco de Cabo Verde (BCV).
A inclusão da nota cabo-verdiana "constitui um importante reconhecimento internacional da qualidade técnica e artística da emissão", indicou o BCV.
Emitida em 2024, a nota presta homenagem à cantora Cesária Évora, que o banco central descreve como "figura incontornável da cultura cabo-verdiana e embaixadora além-fronteiras", que morreu aos 70 anos, a 17 de dezembro de 2011.
O concurso é promovido pela IBNS Mosaic e distingue anualmente notas em circulação no continente africano.
A International Bank Note Society (IBNS) foi fundada em 1961 por um grupo de entusiastas que procuravam unir colecionadores de todo o mundo.
Segundo o banco central, a candidatura dá continuidade ao reconhecimento internacional já alcançado com uma emissão de 2014, também dedicada a Cesária Évora, na altura distinguida pela Associação Internacional de Assuntos Monetários (IACA, sigla em inglês).
A votação decorre a partir de segunda-feira, 15 de junho, mediante registo na página da IBNS Mosaic.