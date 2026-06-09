Saiba o que hoje é notícia

O Presidente da República, António José Seguro, vai dar hoje início às comemorações oficiais do Dia de Portugal na ilha Terceira, na sua primeira deslocação à Região Autónoma dos Açores.

A chegada do chefe de Estado à ilha Terceira está prevista para as 11:00 locais (12:00 em Lisboa). A cerimónia do hastear da bandeira, que normalmente marca o arranque das comemorações, está agendada para as 15:00 locais, no Pátio da Alfândega, em Angra do Heroísmo.

No fim de semana, antes das comemorações em território nacional, o Presidente da República celebrou o Dia de Portugal no estrangeiro, junto de emigrantes portugueses e lusodescendentes no Luxemburgo, onde esteve acompanhado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O Dia de Portugal é comemorado na ilha Terceira numa altura em que a utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos da América, no contexto da guerra contra o Irão, tem suscitado polémica. O Presidente da República não comentou este assunto em público até agora.

António José Seguro, que iniciou funções como Presidente da República em 09 de março, decidiu prosseguir o modelo de duplas comemorações do 10 de Junho, em Portugal e junto de comunidades emigrantes portuguesas no estrangeiro, iniciado pelo seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016.

Em 18 de março, o novo chefe de Estado anunciou que a ilha Terceira e o Luxemburgo iriam acolher as comemorações oficiais deste ano.

De acordo com uma nota divulgada na altura pela Presidência da República, a escolha da ilha Terceira "assume significado especial por homenagear as autonomias regionais, que este ano assinalam 50 anos desde a sua consagração constitucional".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Uma exposição dedicada à relação do pintor Júlio Pomar (1926-2018) com o Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, é inaugurada hoje naquele museu do distrito de Lisboa para homenagear o seu contributo para este movimento cultural e artístico.

Intitulada "Júlio Pomar e o Museu do Neo-Realismo", a mostra, criada para assinalar o centenário do nascimento do artista, ficará patente até 25 de outubro no espaço da livraria do museu, com entrada livre.

Júlio Pomar tem uma presença expressiva no acervo do Museu do Neo-Realismo, que inclui algumas das obras mais representativas da sua fase neorrealista, entre as quais "Descanso" (1945) e "Carro da Calçada" (1950).

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"Livro de Poemas", de António Lobo Antunes, que reúne a obra poética do escritor, chega às livrarias, com prefácio do músico Vitorino, que cantou alguns dos poemas do autor de "Memória de Elefante".

Neste volume encontram-se textos até agora dispersos, como "Letrinhas de Cantigas", de 2002, "Fados: Mulher", de 2017, e "Diálogos" (1998), que António Lobo Antunes escreveu para pinturas de José Luís Tinoco.

"Livro de Poemas" abre com "Palavra que me apetecia mostrar Nelas", cedido por António Lobo Antunes para o espetáculo "António e Maria", com adaptação do escritor por Rui Cardoso Martins. Desta edição também faz parte o soneto "No tempo em que de amor viver soía", sobre um poema de Luís de Camões, que foi apenas divulgado pelo autor de "Fado Alexandrino" numa entrevista, em 2017.

António Lobo Antunes, apontado como um dos principais nomes da literatura portuguesa da segunda metade do século XX, morreu no passado mês de março. Licenciado em Medicina, pela Universidade de Lisboa, em 1969, especializou-se em Psiquiatria e optou pela escrita a tempo inteiro, em 1985. Vencedor do Prémio União Latina (2003) pelo conjunto da obra, a sua lista de distinções vai do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE) ao Melhor Livro Estrangeiro publicado em França ("Manual dos Inquisidores") e ao reconhecimento pela Feira do Livro de Frankfurt (1997), na Alemanha.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A capital moçambicana, Maputo, acolhe o 2.º Fórum de Negócios Moçambique -- União Europeia (Global Gateway).

Entre os participantes estão o Presidente moçambicano, Daniel Chapo, o ministro Adjunto e para a Reforma do Estado no Governo português, Gonçalo Matias, e a diretora-geral adjunta para parcerias internacionais da Comissão Europeia, Myriam Ferran.

O evento vai contar também com missões empresariais de vários países e instituições financeiras europeias e terá como foco as parcerias económicas robustas, envolvimento do setor privado e crescimento inclusivo.

O Global Gateway é a estratégia global da UE para investir em infraestruturas sustentáveis e confiáveis que beneficiem as pessoas e o planeta, como foco no reforço de ligações inteligentes, limpas e seguras em áreas como digital, energia e transporte, além de fortalecer os sistemas de saúde, educação e pesquisa.

Daniel Chapo pediu em março, em Bruxelas, investimento da UE no setor de energia, referindo que este é o caminho para estabelecer quatro milhões de novas ligações, acelerando o acesso universal a eletricidade até 2030 em Moçambique.

SOCIEDADE

O julgamento do processo Tempestade Perfeita, relacionado com suspeitas de corrupção em obras na Defesa, começa hoje, em Lisboa, depois de a sessão agendada para 03 de junho ter sido adiada devido à greve geral.

Entre os 73 arguidos, estão três antigos dirigentes da Direção Geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN): o antigo diretor-geral Alberto Coelho, o ex-diretor financeiro Paulo Morais Branco, e o antigo diretor dos serviços de Infraestruturas e Património Francisco Marques.

Segundo a acusação do Ministério Público, datada de agosto de 2023, no centro do processo estão procedimentos de contratação pública de serviços e empreitadas em que a DGRDN surge como adjudicante e que terão sido decididos em benefício de determinadas empresas a troco de contrapartidas financeiras e patrimoniais.

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A maioria dos alunos do 6.º ano realiza a última prova de Monitorização de Aprendizagem (ModA), que deveria ter sido feita na semana passada, mas foi inviabilizada devido à greve geral contra o pacote laboral.

A greve do passado dia 03 de junho impediu a realização da prova de Português em cerca de metade das escolas (52%), segundo o balanço do Ministério da Educação, que a reagendou para hoje.

O ministro Fernando Alexandre revelou que o ministério tinha um "plano de contingência" para garantir que "nenhum aluno seria prejudicado pela greve" e que o novo enunciado iria permitir comparar os resultados dos alunos.

Este ano, as provas ModA começaram a 27 de maio com os alunos do 4.º ano a mostrar os seus conhecimentos a Educação Artística, a disciplina rotativa avaliada este ano. Já os alunos do 6.º ano fizeram prova a Inglês.

Além dessas, os estudantes do 4.º e 6.º ano realizam sempre as provas de Português e Matemática.