Saiba o que hoje é notícia

A tetracampeã Alemanha 'batiza' a seleção do Curaçau, uma das quatro estreantes do Campeonato do Mundo de futebol de 2026, num quarto dia em que também os Países Baixos cumprem o primeiro jogo.

No primeiro encontro do dia, em Houston, onde Portugal se estreia na quarta-feira, frente à República Democrática do Congo, a Alemanha vai tentar dar o primeiro passo rumo ao apuramento para a fase eliminar, que falhou em 2018 e 2022.

O encontro conta para a primeira jornada do Grupo E, que tem outro jogo, previsivelmente mais equilibrado, marcado para Filadélfia, entre a Costa do Marfim, de volta 12 anos depois, e o Equador, que se ficou pela fase de grupos em 2022.

No Grupo F, os Países Baixos, três vezes vice-campeões, defrontam o Japão, enquanto a Suécia, que falhou a qualificação para a edição de 2022, defronta a Tunísia.

Hoje, também é notícia:

INTERNACIONAL

A Suíça realiza hoje um referendo para saber junto do eleitorado se é a favor de manter a população do país abaixo dos dez milhões até 2050, incluindo cidadãos suíços e estrangeiros com documentos de residência.

A proposta é do Partido Popular Suíco (SVP, extrema-direita), a maior força política do país, que defende que a "explosão populacional" está a aumentar a pressão sobre a habitação, infraestruturas, serviços públicos e mercado de trabalho.

Neste momento, a Suíça tem cerca de nove milhões de residentes permanentes e, segundo previsões mais extremas, pode atingir os dez milhões em menos de dez anos, já em 2035.

A ideia do SVP, defensor de políticas restritivas de imigração, passa por recusar a entrada de recém-chegados à Suíça, incluindo requerentes de asilo e familiares de residentes estrangeiros, e não emitir novas autorizações de residência.

POLÍTICA

O Grupo Parlamentar do PCP realiza, entre hoje e terça-feira, as suas jornadas parlamentares nas regiões de Leiria e Coimbra, sob o lema "As intempéries e a resposta necessária".

Segundo os comunistas, a iniciativa pretende avaliar no terreno os estragos causados pelo mau tempo e a falta de apoios às populações afetadas, além de debater a situação laboral no país.

O programa arranca na Marinha Grande, com deputados a visitarem o Pinhal do Rei para constatar o nível de devastação e os atrasos na limpeza de combustível florestal. O dia termina com uma sessão pública com a população na Praia da Vieira.