2.078 alunos da Madeira realizaram hoje o exame de Português

Teve início esta terça-feira, 16 de Junho, a 1.ª fase dos Exames Finais Nacionais, com provas de Português, Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna (12.º ano) e Economia A (11.º ano).

A Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia dá conta que o Exame Final de Português foi realizado em 15 escolas por 2.078 dos 2.207 alunos inscritos, registando uma taxa de participação de 94,2%.

Já a prova de Português Língua Não Materna contou com a participação dos 22 alunos inscritos em nove escolas, enquanto o Português Língua Segunda foi realizado por um único aluno, numa escola.

No caso de Economia A, realizaram a prova 275 dos 311 alunos inscritos, em 13 escolas, o que corresponde a uma taxa de participação de 88,4%.