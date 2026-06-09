Metade dos alunos do 6.º ano realizam hoje prova a Português

A maioria dos alunos do 6.º ano realiza hoje a última prova de Monitorização de Aprendizagem (ModA), que deveria ter sido feita na semana passada, mas foi inviabilizada devido à greve geral contra o pacote laboral.

A greve do passado dia 3 de junho impediu a realização da prova de Português em cerca de metade das escolas (52%), segundo o balanço do Ministério da Educação, que a reagendou para hoje.

O ministro Fernando Alexandre revelou que o ministério tinha um "plano de contingência" para garantir que "nenhum aluno seria prejudicado pela greve" e que o novo enunciado iria permitir comparar os resultados dos alunos.

Este ano, as provas ModA começaram a 27 de maio com os alunos do 4.º ano a mostrar os seus conhecimentos a Educação Artística, a disciplina rotativa avaliada este ano. Já os alunos do 6.º ano fizeram prova a Inglês.

Além dessas, os estudantes do 4.º e 6.º ano realizam sempre as provas de Português e Matemática.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, as provas foram feitas em formato digital, um modelo testado em abril pelos alunos e escolas durante as provas-ensaio.

Na altura, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) relatou problemas de conectividade em algumas escolas e outras falhas técnicas, mas, na véspera da primeira prova oficial, Filinto Lima disse à Lusa acreditar que as dificuldades tinham sido ultrapassadas.

Este modelo de avaliação externa veio substituir as antigas provas de aferição, sendo de caráter obrigatório, mas apenas para diagnosticar competências. As provas ModA não contam para a nota final, sendo realizadas pelos cerca de 90 mil alunos finalistas do 1.º e 2.º ciclos.