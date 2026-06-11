Céu praticamente limpo nas previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na vertente Norte da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte/Nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira e nas terras altas até ao final da manhã.

É esperada uma pequena subida da temperatura máxima. Os termómetros devem chegar aos 25ºC na Madeira e 22ºC no Porto Santo. As mínimas serão, respectivamente, de 18ºC e 17ºC.

Para o Funchal, o IPMA prevê céu em geral pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.