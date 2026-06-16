Sapadores sensibilizam alunos de São Gonçalo para a segurança

Os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram esta manhã uma demonstração de meios e procedimentos de segurança junto dos alunos da Escola Básica de São Gonçalo, numa iniciativa dirigida em particular às crianças que frequentam o ATL daquele estabelecimento de ensino.

A acção teve como objectivo aproximar os mais novos do trabalho desenvolvido pelos bombeiros, dando-lhes a conhecer alguns dos equipamentos utilizados em situações de emergência e explicando, de forma simples e pedagógica, como devem actuar perante situações de risco.

Durante a demonstração, os operacionais apresentaram a viatura de socorro, mostraram material de combate a incêndios e responderam às perguntas das crianças, que acompanharam a actividade com curiosidade e entusiasmo.

Para além da componente lúdica, a iniciativa procurou reforçar mensagens essenciais de prevenção, nomeadamente a importância de manter a calma em caso de emergência, saber pedir ajuda e conhecer o papel dos bombeiros na protecção da comunidade.

A presença dos Bombeiros Sapadores do Funchal na escola permitiu ainda valorizar o trabalho diário destes profissionais, cuja missão vai muito além da resposta a incêndios, passando também pela sensibilização, prevenção e educação para a segurança.

A actividade decorreu nas instalações da Escola Básica de São Gonçalo, no Funchal.