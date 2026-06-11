Presidente da República inicia hoje visita de dois dias à Madeira

O Presidente da República, António José Seguro, inicia hoje a sua primeira visita à Madeira, depois de ter sido assumido o cargo. Esta sua vinda à Região prolonga-se até ao dia de amanhã e está associada às comemorações dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.

A chegada do chefe de Estado à Madeira está apontada para as 12h40, depois de ontem ter assinalado o Dia de Portugal na ilha Terceira.

Durante a tarde, o Presidente da República visita a Universidade da Madeira, a Startup Madeira – Incubadora de Empresas e a ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, no Campus da Penteada.

Mais tarde, no Palácio de São Lourenço, presidirá à cerimónia de condecorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que distinguirá Eduardo Luís, actor e um dos dirigentes do TEF, a Banda Municipal de Santana e o Centro da Mãe – Associação de Solidariedade Social.

Seguro vai estar presente na apresentação do livro ‘50 anos de Autonomia Regional 1976-202’6, da autoria de Rui Carita, na Assembleia Legislativa da Madeira, seguindo-se a inauguração da exposição fotográfica ‘50 anos de Autonomia’.

O programa termina com um jantar na Quinta Vigia, oferecido pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Amanhã, haverá tempo, ainda, para a sua participação na cerimónia comemorativa dos 50 anos da Autonomia da Madeira e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, que decorrerá na Fortaleza de São João Baptista do Pico. Durante a sessão será assinada a Declaração do Funchal, um dos momentos centrais das celebrações que assinalam duas datas marcantes na história recente da Região e do País.

Mas há mais iniciativas a ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 11 de Junho.

Agenda

09h30 - reunião da Câmara Municipal do Funchal.

09h30 - XI Grande Conferência do Jornal da Economia do Mar, com o mote ‘Portugal, o Mar, as Ilhas e os Desafios de uma Renascença Atlântica’, e que contará com vários painéis de debate. Conferência decorrerá no Hotel Pestana Casino.

10h00 - cerimónia oficial de anúncio dos vencedores do concurso internacional de vídeo 'FUNFEST 2026’, promovido pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira. Iniciativa acontece no Salão Nobre do Conservatório.

17h00 – cerimónia de apresentação do livro ‘50 anos de Autonomia Regional 1976-2026’, de Rui Carita. Momento servirá, também, para inaugurar a exposição fotográfica ‘50 anos de Autonomia’, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

20h00 - ‘Mundial na Praça’, no Largo da Restauração, com o jogo de estreia do Mundial2026, colocando frente a frente o México e a África do Sul.

20h00 - 23.ª edição do Festival Raízes do Atlântico, decorre entre hoje e o próximo sábado, no Parque de Santa Catarina. Os primeiros a subir ao palco serão os ‘Entre Ilhas', um projecto que reúne músicos das ilhas da Macaronésia, nomeadamente a Madeira, os Açores, as Canárias e Cabo Verde. Às 21h30, os 'Seara' assumem o comando, num concerto colaborativo criado no âmbito da Braga 25 – Capital Portuguesa da Cultura.

Festival do Atlântico anima Madeira entre 5 e 28 de Junho O Festival do Atlântico regressa entre os dias 5 e 28 de Junho. A apresentação oficial do evento decorreu, esta sexta-feira, nos Jardins do Museu Quinta das Cruzes, numa conferência de imprensa conduzida pelo secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que destacou a dimensão cultural e descentralizadora da edição deste ano.

Efemérides

1557 - Morre, com 55 anos, D. João III, em Belém. Sucedeu-lhe o neto, D. Sebastião, com a regência assumida pela viúva, D. Catarina.

1890 - Inauguração da estação central do Rossio, em Lisboa.

1892 - É assinado o contrato para a colocação de cabos submarinos entre Portugal Continental e os Açores, com a Europe and Azores Telegraph Company. The Telegraph Construction and Maintenance Cº, com a qual o governo português celebrara um contrato datado de 15 de junho de 1893 para o lançamento e manutenção dos cabos e à qual eram concedidos direitos exclusivos de exploração pelo prazo de 25 anos

1955 - Um acidente na corrida de automóveis das 24 Horas de Le Mans em França causa a morte a 77 pessoas.

Foto Arquivo/DR

1959 - A ditadura põe fim ao sufrágio directo do Presidente da República, com a revisão da Constituição de 1933, um ano após a candidatura de Humberto Delgado.

1962 - Fuga de Alcatraz. Frank Morris, John Anglin e Clarence Anglin, presos por assaltos a bancos, burlam o sistema de segurança da prisão federal de Alcatraz, nos EUA, apelidada de a rocha por ter sido construída de forma a tornar impossível qualquer fuga. Não se sabe se chegaram a terra, a polícia desistiu das investigações décadas mais tarde e declarou-os mortos. Os corpos nunca foram encontrados.

1999 - O Prémio Camões é atribuído a Sophia de Mello Breyner Andresen.

2009 - Gripe A (H1N1). A Organização Mundial de Saúde (OMS) decreta o nível 6 de alerta, o último na escala pandémica, anunciando oficialmente a primeira pandemia do século XXI.

2009 - O Manchester United aceita a proposta recorde de 80 milhões de libras (93 milhões de euros) do Real Madrid para adquirir o futebolista português Cristiano Ronaldo.

Foto Arquivo/DR

2012 - O espanhol Rafael Nadal conquista o "Grand Slam" francês de Roland Garros, em Paris, pela sétima vez, um feito inédito no ténis mundial, em Paris, França.

2013 - A Comissão Europeia aprova a aquisição da ANA - Aeroportos de Portugal pela empresa francesa Vinci, depois de concluir que a operação de privatização, prevista no programa de assistência financeira, não viola regras comunitárias de concorrência.

2014 - O grupo de comunicação social Controlinveste, detentor do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF e Jogo, entre outras publicações, anuncia o despedimento coletivo de 140 trabalhadores e a saída, por mútuo acordo, de mais 20.

2015 - O Governo decide vender o grupo TAP, dono da transportadora aérea nacional, ao consórcio Gateway, do empresário norte-americano e brasileiro David Neeleman e do empresário português Humberto Pedrosa, rejeitando pela segunda vez a proposta de Germán Efromovich.

Foto Shutterstock

2024 - Soldados da Coreia do Sul dispararam tiros de advertência depois de tropas da Coreia do Norte terem cruzado, ainda que brevemente, a linha de demarcação militar.

Pensamento do dia