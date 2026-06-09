Câmara do Funchal lança livro com textos vencedores da 2.ª edição do Concurso Maria Aurora

O 'foyer' do Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu, esta terça-feira, o lançamento do livro da 2.ª edição (2025) do Concurso Literário Infantojuvenil Maria Aurora. A obra reúne um total de 12 trabalhos premiados, divididos entre sete textos em prosa e cinco em poesia.

Promovida pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), a iniciativa, que homenageia a escritora e dinamizadora cultural Maria Aurora (1937-2010), registou este ano um crescimento expressivo. O concurso contou com 42 candidaturas de alunos do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário do concelho, o que representa mais do dobro da edição anterior.

Presente no evento, Jorge Carvalho, presidente da autarquia, destacou o impacto da iniciativa no incentivo à criatividade e ao sonho dos jovens locais, enaltecendo a "coragem" dos estudantes em partilharem publicamente os seus pensamentos. O concurso tem como grande objectivo estimular o gosto pela leitura e pela escrita, promovendo o desenvolvimento intelectual e criativo dos alunos.