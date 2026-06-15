CNF conquista 3.º lugar colectivo na 2.ª etapa do Nacional de Canoagem de Mar
O Clube Naval do Funchal (CNF) conquistou , este fim-de-semana, o 2.º lugar colectivo na 2.ª etapa do Nacional de Canoagem de Mar, que decorreu nos Açores. A comitiva madeirense, composta por 10 atletas, "brilhou nos mares dos Açores ao longo de dois dias de competição intensa entre a Praia de Angra e o Porto de Porto Martins", conta o clube.
A competição decorreu entre os dias 13 e 14 de Junho, na qual o CNF marcou "uma forte presença" com uma comitiva que enfrentou "um exigente percurso de aproximadamente 18 km", dividida "em duas vertentes, com as condições meteorológicas a testarem a capacidade de adaptação dos canoístas", frisa o CNF.
No primeiro dia de prova, "dedicado às embarcações individuais (SS1), os atletas encontraram condições aceitáveis de vento e ondulação, permitindo impor um bom ritmo competitivo", destaca.
"Já no segundo dia, destinado às embarcações duplas (SS2), o cenário mudou. As condições não se apresentaram tão favoráveis para o 'downwind', com a ausência de vento a exigir um esforço físico ainda maior por parte dos competidores".
Contudo, "graças ao excelente desempenho e consistência de toda a equipa, o Clube Naval do Funchal alcançou o 3.º lugar na classificação colectiva", destacando-se que, "a nível individual, os atletas do clube estiveram em grande destaque, conquistando diversos pódios nas respetivas categorias".
- Beatriz Chaves, SS1 Junior Fem, 3º lugar
- Carlota Fernandes Duarte, SS1 Senior Fem, 1º lugar
- Paulo Macedo, SS1 Júnior Masculino, 3º lugar
- Martim Perdigão, SS1 Júnior Masculino, 4º lugar
- Rodrigo Santos, SS1 Sénior Masculino, 9º lugar
- Miguel Pinto Martins, SS1 Sénior Masculino, 10º lugar
- Paulo Camacho, SS1 Sénior Masculino, 24º lugar
- João Câmara, SS1 Master A Masculino, 4º lugar
- Vitor Chaves, SS1 Master B2 Masculino, 3º lugar
- Carlota Fernandes Duarte/Miguel Pinto Martins, SS2 Absoluto Misto, 3º lugar
- David Fernandes/Beatriz Chaves, SS2 Absoluto Misto, 4º lugar
- Martim Perdigão/Paulo Macedo, SS2 Júnior Masculino, 2º lugar
- Rodrigo Santos/Paulo Camacho, SS2 Sénior Masculino, 7º lugar