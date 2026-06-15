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Desporto

CNF conquista 3.º lugar colectivo na 2.ª etapa do Nacional de Canoagem de Mar

Fotos DR/CNF
Fotos DR/CNF

O Clube Naval do Funchal (CNF) conquistou , este fim-de-semana, o 2.º lugar colectivo na 2.ª etapa do Nacional de Canoagem de Mar, que decorreu nos Açores. A comitiva madeirense, composta por 10 atletas, "brilhou nos mares dos Açores ao longo de dois dias de competição intensa entre a Praia de Angra e o Porto de Porto Martins", conta o clube.

A competição decorreu entre os dias 13 e 14 de Junho, na qual o CNF marcou "uma forte presença" com uma comitiva que enfrentou "um exigente percurso de aproximadamente 18 km", dividida "em duas vertentes, com as condições meteorológicas a testarem a capacidade de adaptação dos canoístas", frisa o CNF.

No primeiro dia de prova, "dedicado às embarcações individuais (SS1), os atletas encontraram condições aceitáveis de vento e ondulação, permitindo impor um bom ritmo competitivo", destaca.

"Já no segundo dia, destinado às embarcações duplas (SS2), o cenário mudou. As condições não se apresentaram tão favoráveis para o 'downwind', com a ausência de vento a exigir um esforço físico ainda maior por parte dos competidores".

Contudo, "graças ao excelente desempenho e consistência de toda a equipa, o Clube Naval do Funchal alcançou o 3.º lugar na classificação colectiva", destacando-se que, "a nível individual, os atletas do clube estiveram em grande destaque, conquistando diversos pódios nas respetivas categorias".

  • Beatriz Chaves, SS1 Junior Fem, 3º lugar 
  • Carlota Fernandes Duarte, SS1 Senior Fem, 1º lugar 
  • Paulo Macedo, SS1 Júnior Masculino, 3º lugar 
  • Martim Perdigão, SS1 Júnior Masculino, 4º lugar 
  • Rodrigo Santos, SS1 Sénior Masculino, 9º lugar 
  • Miguel Pinto Martins, SS1 Sénior Masculino, 10º lugar 
  • Paulo Camacho, SS1 Sénior Masculino, 24º lugar 
  • João Câmara, SS1 Master A Masculino, 4º lugar 
  • Vitor Chaves, SS1 Master B2 Masculino, 3º lugar 
  • Carlota Fernandes Duarte/Miguel Pinto Martins, SS2 Absoluto Misto, 3º lugar 
  • David Fernandes/Beatriz Chaves, SS2 Absoluto Misto, 4º lugar 
  • Martim Perdigão/Paulo Macedo, SS2 Júnior Masculino, 2º lugar 
  • Rodrigo Santos/Paulo Camacho, SS2 Sénior Masculino, 7º lugar

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