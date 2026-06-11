Mexicano Brian Gutiérrez deu início à 23.ª edição do Mundial de futebol

O jogador mexicano Brian Gutiérrez deu hoje o pontapé de saída na 23.ª edição do Mundial de futebol, no Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do embate entre o coanfitrião México e a África do Sul.

Pouco depois das 13:06 locais (20:06 em Lisboa), com atraso, arrancou na capital mexicana o primeiro de 104 jogos da competição, a contar para a primeira jornada do Grupo A, do qual também fazem parte a Coreia do Sul e a República Checa.

O 23.º Mundial, que se prolonga por 39 dias, conta com a presença de um recorde de 48 seleções, entre as quais Portugal, que está presente pela nona vez e sétima consecutiva, repetindo 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

O embate entre o México e a África do Sul, que tem como árbitro o brasileiro Wilton Sampaio, é o primeiro de 72 jogos da fase de grupos, na qual as 48 seleções se dividem por 12 grupos, seguindo em frente os dois primeiros de cada agrupamento e ainda os oito melhores terceiros.

Segue-se, então, a fase a eliminar, que contempla mais 32 encontros, de uns inéditos 16 avos de final até à final, marcada para as 15:00 locais (20:00 em Lisboa) do dia 19 de julho, no Estádio MetLife, em East Rutherford.

A seleção lusa estreia-se na quarta-feira, já o sétimo dia do Mundial, defrontando a República Democrática do Congo, no Estádio NRG, em Houston, a partir das 12:00 locais (18:00 em Lisboa), em encontro da primeira jornada do Grupo K.

Antes do início do jogo de abertura da competição, realizou-se uma curta cerimónia de abertura, que se repetirá a anteceder as estreias dos outros coanfitriões, os Estados Unidos e o Canadá.