2.ª edição do torneio AVP.Calheta em volei de praia disputa-se até 7 de Junho

A 2.ª edição do torneio AVP.Calheta em Voleibol de Praia disputa-se a partir de hoje, e até dia 7 de Junho, na praia da Calheta, nas variantes de duplas Masculinas Sub-20 Masculinos e Quadras. Este evento serve de preparação para o circuito regional que se avizinha.

Os jogos têm início pelas 9h30. Hoje os jogos são disputados até às 20 horas, com duplas masculinas que permitirá o acesso às meias-finais. Amanhã, sexta-feira, disputa-se o torneio de Sub-20 Masculino jogando-se todos contra todos em cada grupo, realizando-se as semi-finais após o apuramento e as finais de atribuição de lugares específicos.

As semifinais, 3ª e 4ª lugar e Final do Torneio de Séniores serão disputadas no domingo e no domingo, dia 7, disputa-se ao longo do dia o Torneio de Quadras.