'Imaculado' promove conferência 'Idadismo e Violência contra a Pessoa Idosa'

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promoveu, através da Universidade Sénior, a conferência “Idadismo e Violência contra a Pessoa Idosa: Reconhecer, Prevenir e Agir”, no auditório da Escola da APEL, reunindo cerca de uma centena de participantes.

A sessão contou com um painel de especialistas das áreas social, da saúde e da inclusão, destacando-se a presença da Secretária Regional da Inclusão, Juventude e Trabalho, Paula Margarida, na abertura, e da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves.

A Junta esteve representada pelo presidente Pedro Araújo, que encerrou a conferência, acompanhado pela tesoureira Luciana Gonçalves e pela vogal Sofia Camacho. A organização foi assegurada pela Universidade Sénior, coordenada por Ana Paula Freitas e Iolanda Novita.

Na sua intervenção, Pedro Araújo defendeu o combate ao idadismo e ao isolamento social, sublinhando a importância de uma sociedade que valorize a dignidade, a inclusão e a participação ativa das pessoas idosas.