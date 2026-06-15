Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa motiva iniciativas na Região

Neste Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa há duas iniciativas, na Região, par assinalar a data. A primeira arranca pelas 14h30, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, numa iniciativa da WEAAD (World Elder Abuse Awareness Day. A conferência será subordinada ao tema ‘Be Bold - Age with Attitude’.

Meia hora mais tarde, no Salão Nobre do Palácio do Governo Regional, Paula Margarido preside à sessão de abertura e Micaela Freitas à de encerramento da conferência ‘'Direitos Humanos e Envelhecimento Digno: Um Compromisso da Sociedade', promovida pela Secretaria Regional de Inclusão Trabalho e Juventude. Neste evento vão ainda participar Luís Azevedo Mendes, vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura e Paulo Morgado Carvalho, vice-procurador Geral da República.

Nuno Maciel vai participar na sessão de divulgação das medidas de apoio do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, que decorre pelas 18 horas em Machico.

Outras notas de agenda

09h30 – Assembleia Municipal do Funchal promove debate específico sobre Habitação.

11h00 – Concentração no âmbito da Greve de educadoras(es) de infância e professoras(es) do 1.º Ciclo, convocada pelo Sindicato dos Professores da Madeira, junto à Secretaria Regional de Educação.

11h30 – Iniciativa política do JPP com Élvio Sousa na Rua da Carreira.

21h00 – Festas de São João no Porto Santo. Lourenço Gonçalves actua às 21 horas e Joana Câmara às 22h30.

Principais acontecimentos registados no dia 15 de junho, Dia Mundial do Vento e Dia da consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa:

1215 - O rei João-Sem-Terra, de Inglaterra, assina a Magna Carta, sob pressão dos barões rebeldes. Ao declarar o soberano sujeito ao Estado de Direito e documentar as liberdades detidas pelos "homens livres", ela fornece a base para os direitos individuais na jurisprudência anglo-americana.

1594 -- Nasce o pintor e desenhista francês Nicolas Poussin, especialista em pinturas históricas --- retratando cenas da Bíblia, história antiga e mitologia.

1756 - Derrota dos portugueses em Goa pelos maratas.

1843 -- Nasce o compositor norueguês Edvard Hagerup Grieg.

1844 -- O norte-americano Charles Goodyear regista a patente do processo de vulcanização da borracha.

1907 -- Início da II Conferência Internacional da Paz, em Haia, que decorreria até 18 de outubro com a participação de 44 nações.

1915 -- O Reino Unido convida Portugal a integrar as operações aliadas da Grande Guerra 1914-1918.

1922 - Abertura do Avenida Parque, Parque Mayer, em Lisboa.

1923 - Primeira reunião do Tribunal Internacional de Haia.

1938 -- Promulgação da Lei do Povoamento Florestal de zonas de montanha, dunas e terrenos baldios. O pinheiro bravo é a espécie dominante.

1947 - Primeiro voo comercial entre as ilhas açorianas de S. Miguel e Santa Maria.

1950 - Organizações sindicais sul-africanas realizam uma greve geral contra a política de apartheid.

1956 -- Fecha o Teatro Apolo, em Lisboa, para demolição.

1969 - Georges Pompidou é eleito Presidente da República Francesa.

1970 -- Morre, comdepois aviso 77 anos, José de Almada Negreiros, artista plástico, escultor, escritor, fundador da revista Orpheu, autor de "Nome de Guerra" e do "Manifesto Anti-Dantas".

1971 -- Autoridades do Reino Unido recusam-se a acabar com a distribuição gratuita do leite escolar, segundo uma decisão da secretária de Estado da Educação Margaret Thatcher.

1973 -- Guerra Colonial. O Supremo Tribunal Militar agrava as penas de prisão dos padres da paróquia de Macuti, Beira, Moçambique, que tinham denunciado o massacre de Mucumbura, em 1971.

1977 - Primeiras eleições legislativas livres em Espanha, depois de 1939. A vitória cabe à União do Centro Democrático, seguida pelo PSOE.

1978 - Sai o primeiro número do semanário de espetáculos "Se7e", do grupo ProJornal, que publica o semanário "O Jornal".

1980 - No Irão, Ayatollah Khomeini ordena o afastamento dos trabalhadores não muçulmanos da rádio e da televisão nacionais.

1982 -- Inauguração do Frágil, no Bairro Alto, em Lisboa.

1983 -- O Conselho de Estado fica completo e entra em funções.

1984 -- É aprovada a proposta de lei que institui o regime de rendas habitacionais, impondo a atualização extraordinária dos arrendamentos anteriores a 1979 e o regime livre para os novos contratos.

1985 - Abre a primeira convenção do Partido Renovador Democrático.

- O Conselho de Estado da Guiné-Bissau aprova o primeiro código de investimento estrangeiro do país.

1986 - O "Pravda", jornal da União Soviética, noticia o afastamento do diretor e do engenheiro-chefe da central nuclear de Chernobyl, depois do acidente de 26 de abril.

1987 -- O Prémio Robert Schuman do Parlamento Europeu é entregue ao Presidente da República Portuguesa Mário Soares.

1990 - António Ramalho Eanes abandona o Partido Renovador Democrático.

1994 - Israel e o Vaticano estabelecem relações diplomáticas a nível de embaixadores.

1996 - Atentado à bomba do Exército Republicano Irlandês (IRA) no centro de Manchester, Inglaterra, causa mais de 200 feridos.

-- Morre, com 79 anos, a cantora de jazz norte-americana Ella Fitzgerald. Interpretou quase 250 canções de Richard Rodgers, Cole Porter, George Gershwin, Duke Ellington, Jerome Kern, Irving Berlin e Johnny Mercer.

2000 - É aprovada a proposta de Lei que substitui a criminalização das touradas de morte pela aplicação de coimas.

- Termina, em Pyongyang, a primeira cimeira entre os presidentes das Coreias do Norte e do Sul, Kim Jong-il e Kim Dae-jung, respetivamente, que fica marcada pela assinatura de um acordo para a reconciliação e cooperação inter-coreanas.

2003 - A multinacional de auditoria e consultoria Arthur Andersen é condenada por obstrução à justiça, sobre as supostas irregularidades da energética Enron, no Tribunal de Houston, Texas, Estados Unidos.

2004 -- Morre, com 49 anos, Virgílio Azevedo, membro do Comité Central do PCP desde 1983 e do Secretariado desde 1996.

2005 - António Guterres toma posse como Alto-Comissário das Nações Unidas (ONU) para os Refugiados, em Genebra, Suíça.

2006 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia fixam o segundo semestre de 2008 como a meta para uma decisão sobre o Tratado Constitucional, com a Alemanha a tentar encontrar soluções para o impasse.

- O Governo sérvio reconhece a República do Montenegro.

2007 - Entram em vigor na União Europeia as regras contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Os viajantes que entram ou saem do espaço comunitário com mais de 10.000 euros em dinheiro têm de o declarar às autoridades alfandegárias.

- Sete membros de uma célula ligada à Al-Qaida são condenados a um total de 136 anos de prisão pelo tribunal de Woolwich, no sul de Londres, Inglaterra, por conspirarem vários atentados que poderiam causar centenas de mortos.

- A primeira edição do Prémio Literário José Luís Peixoto distingue ex-aequo, na modalidade de conto, os escritores Ângelo Tibério de Carvalho e Gennifer Bandeira.

-- Morre, com 61 anos, o pianista e compositor canadiano Richard Bell, que tocou com Janis Joplin (1943-1970).

2010 - António Guterres inicia o segundo mandato de cinco anos como Alto Comissariado das Nações Unidas (ONU) para os Refugiados (ACNUR), depois de o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ter proposto a sua recondução no cargo.

2011 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, indigita o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, para o cargo de primeiro-ministro.

2013 - A polícia turca evacua milhares de manifestantes que ocupavam o centro de Istambul, duas horas após um novo ultimato do primeiro-ministro, Recep Tayyip Erdogan, a exigir a sua saída das ruas.

- Morre, com 79 anos, Manuel dos Santos Machado, advogado, eurodeputado entre 1987 e 1989 e membro da 14.ª Comissão Nacional de Eleições.

2015 -- Morre, com 81 anos, António Marques Mendes, advogado, fundador do Partido Popular Democrático (PPD) e pai de Luís Marques Mendes.

2017 - Os ministros das Finanças da zona euro chegam a acordo, no Luxemburgo, sobre o desembolso da terceira tranche do empréstimo à Grécia, de 8,5 mil milhões de euros.

2018 - A Assembleia da República aprova a utilização de canábis para fins medicinais, na votação final global de um texto da comissão parlamentar de Saúde, originado por projetos de lei de BE e PAN.

- O Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia a imposição de taxas aduaneiras de 25% sobre 50.000 milhões de dólares às importações chinesas "que contenham tecnologias muito importantes sobre o plano industrial".

- A Oliveirense sagra-se campeã nacional de basquetebol pela primeira vez, ao vencer fora o FC Porto 93-69, no terceiro encontro da final da Liga Portuguesa de Basquetebol, que ganhou por 3-0, no Porto.

2019 -- A chefe do Executivo de Hong Kong Carrie Lam, anuncia que o Governo vai suspender temporariamente o debate sobre a proposta de lei da extradição, após protestos na antiga colónia britânica com centenas de milhares de pessoas.

2020 -- Covid-19: A Área Metropolitana de Lisboa deixa de ter restrições ao desconfinamento, podendo abrir os centros comerciais e as Lojas do Cidadão.

- Morre, com 70 anos, Maria Madalena Batalha Pestana, atriz, integrou o elenco fundador da Companhia A Comuna - Teatro de Pesquisa.

2021 - O português Cristiano Ronaldo torna-se o primeiro futebolista da história a atuar em cinco fases finais do Europeu, e isola-se como melhor marcador da história das fases finais do Europeu, ao marcar o 10.º golo, face à Hungria, em Budapeste, na estreia lusa no Euro2020.

2022 - O Presidente chinês, Xi Jinping, assegura ao seu parceiro russo, Vladimir Putin, o apoio de Pequim em questões de "soberania" e "segurança".

2024 - O filme "Percebes", de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, vence o Prémio Cristal de Melhor-Curta-Metragem do Festival de Cinema de Animação de Annecy, França.

- Morre, com 75 anos, João Galamba, jornalista, iniciou a carreira na redação do jornal Século, onde esteve até à sua extinção, em 1978. Foi delegado da ANOP - Agência Noticiosa Portuguesa em Cabo Verde e na Guiné-Bissau e depois editor da secção África, chefe de redação e editor de fim de semana na Agência Lusa. Terminou a carreira como editor de fecho do Diário de Notícias.

- Morre, com 69 anos, Maria Quintans, poetisa e dramaturga, fez parte da criação da revista Inútil, onde foi diretora editorial, e criou as editoras Hariemuj Editora, Cama de Gato Editora e Edições Guilhotina.

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