Funchal dedica conferência à consciencialização da violência contra pessoas idosas

A Câmara Municipal do Funchal assinala, a 15 de Junho, o Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa, com uma conferência que vai abordar essa temática. A iniciativa terá início pelas 14h30, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, no âmbito da campanha internacional deste ano, promovida pela WEAAD (World Elder Abuse Awareness Day), subordinada ao tema “Be Bold - Age with Attitude” (Seja Ousado - Envelheça com Atitude).

"A campanha de 2026 procura promover uma nova visão do envelhecimento, combatendo o idadismo e a ideia de que envelhecer significa necessariamente perda de capacidades ou dependência", explica nota à imprensa, acrescentando que, "ao mesmo tempo, incentiva as pessoas idosas a defenderem os seus direitos e a denunciarem situações de abuso, reforçando a sua participação na sociedade". Esta é também uma forma de alertar para os riscos de fraudes e burlas on-line que afectam particularmente a população idosa, promovendo a segurança e a literacia digital.

A sessão de abertura será presidida pela vereadora Helena Leal, seguindo-se uma mesa-redonda composta por cinco convidados de diferentes áreas de intervenção, "proporcionando uma reflexão multidisciplinar sobre os desafios e oportunidades associados ao envelhecimento na actualidade".