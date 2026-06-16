Autarquia do Funchal debateu estratégia climática

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolheu, hoje, uma reunião do Conselho Local de Acção Climática, sob o lema «Construir o Futuro Climático», congregando um conjunto de agentes locais e regionais para reflectir sobre um dos maiores desafios do nosso tempo: as «alterações climáticas».

O Conselho Local de Acção Climática surge na sequência da elaboração do Plano de Acção Climática do Funchal 2030 (PAC Funchal 2030). Após a sua aprovação camarária, em Setembro de 2025, o Município do Funchal deu seguimento à fase de implementação do plano, iniciando um primeiro ciclo de acompanhamento, monitorização, avaliação e comunicação institucional do PAC Funchal 2030.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, esteve presente neste encontro de trabalho e destacou a pertinência das «alterações climáticas» e o reflexo que estas têm, no «presente», na «qualidade de vida dos cidadãos», na economia local e na própria «saúde». Neste contexto, sublinhou a importância das medidas implementadas pelas entidades públicas, nomeadamente pelo Município do Funchal, com o objetivo de alcançar uma cidade mais segura, resiliente e preparada para enfrentar «os desafios».

Conforme nota à imprensa, o Conselho Local para a Ação Climática do Funchal (CLAC Funchal) consiste numa estrutura informal dedicada à política climática local. O CLAC Funchal estimula a implementação operacional da ação climática, dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Autarquia, em estreita articulação com os diversos atores institucionais e com a comunidade local.

Esta estrutura permite acompanhar as ações a desenvolver no contexto do PAC Funchal 2030, analisar e refletir sobre a sua execução e sugerir, sempre que se justifique, quaisquer ajustamentos, alterações ou mesmo novas intervenções, em função da realidade vivida e perspetivada, a cada momento, no concelho do Funchal.

A vereadora Paula Jardim, também presente neste encontro e responsável pelo pelouro do Ambiente, disse que a melhor forma para alcançar os objetivos definidos no PAC Funchal 2030 é através de uma governação mais aberta, participada e colaborativa.