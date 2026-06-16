Autarquia do Funchal debateu estratégia climática
O Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolheu, hoje, uma reunião do Conselho Local de Acção Climática, sob o lema «Construir o Futuro Climático», congregando um conjunto de agentes locais e regionais para reflectir sobre um dos maiores desafios do nosso tempo: as «alterações climáticas».
O Conselho Local de Acção Climática surge na sequência da elaboração do Plano de Acção Climática do Funchal 2030 (PAC Funchal 2030). Após a sua aprovação camarária, em Setembro de 2025, o Município do Funchal deu seguimento à fase de implementação do plano, iniciando um primeiro ciclo de acompanhamento, monitorização, avaliação e comunicação institucional do PAC Funchal 2030.
O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, esteve presente neste encontro de trabalho e destacou a pertinência das «alterações climáticas» e o reflexo que estas têm, no «presente», na «qualidade de vida dos cidadãos», na economia local e na própria «saúde». Neste contexto, sublinhou a importância das medidas implementadas pelas entidades públicas, nomeadamente pelo Município do Funchal, com o objetivo de alcançar uma cidade mais segura, resiliente e preparada para enfrentar «os desafios».
Conforme nota à imprensa, o Conselho Local para a Ação Climática do Funchal (CLAC Funchal) consiste numa estrutura informal dedicada à política climática local. O CLAC Funchal estimula a implementação operacional da ação climática, dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Autarquia, em estreita articulação com os diversos atores institucionais e com a comunidade local.
Esta estrutura permite acompanhar as ações a desenvolver no contexto do PAC Funchal 2030, analisar e refletir sobre a sua execução e sugerir, sempre que se justifique, quaisquer ajustamentos, alterações ou mesmo novas intervenções, em função da realidade vivida e perspetivada, a cada momento, no concelho do Funchal.
A vereadora Paula Jardim, também presente neste encontro e responsável pelo pelouro do Ambiente, disse que a melhor forma para alcançar os objetivos definidos no PAC Funchal 2030 é através de uma governação mais aberta, participada e colaborativa.
"Por isso, o Município reuniu este grupo de entidades para constituir o seu Conselho Local de Ação Climática do Funchal. Este Conselho não resulta unicamente como produto do Plano de Ação Climática, mas sim de uma perceção de que as melhores soluções para os desafios complexos raramente são construídas em isolamento. E porque acreditamos que a ação climática ganha força quando incorpora diferentes perspetivas, diferentes conhecimentos e diferentes experiências." Paula Jardim, vereadora CMF