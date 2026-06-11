Dois navios trazem mais de mil passageiros ao Funchal

O Porto do Funchal recebe esta quinta-feira os navios de cruzeiro Silver Nova e Deutschland, que transportam, em conjunto, 1.115 passageiros e 817 tripulantes. Ambas as embarcações permanecem atracadas na cidade durante a noite, partindo apenas na sexta-feira.

O primeiro a chegar foi o Silver Nova, agenciado pela Agência Ferraz. A bordo seguem 666 passageiros e 536 tripulantes. O navio encontra-se numa viagem de reposicionamento das Caraíbas para a Europa, iniciada a 31 de Maio, em Miami, nos Estados Unidos, e com término previsto para 14 de Junho, em Lisboa.

O itinerário inclui apenas escalas em território português, tendo passado pelas ilhas Terceira e São Miguel, nos Açores, antes de chegar à Madeira. A partida do Funchal está marcada para as 18 horas de sexta-feira, com destino à capital portuguesa.

Já o Deutschland, agenciado pela Blatas, entrou no Porto do Funchal pelas 10 horas, transportando 449 passageiros e 281 tripulantes. O navio realiza uma escala de 32 horas na Madeira, seguindo viagem na sexta-feira ao final da tarde rumo à ilha britânica de Guernsey.

A embarcação encontra-se numa viagem de 22 dias, com partida e chegada em Cuxhaven, na Alemanha. Antes de aportar ao Funchal, passou por vários portos do Reino Unido, da Irlanda e dos Açores. Após a escala madeirense, o cruzeiro prossegue para França, onde fará escala em Honfleur.

Até ao final deste mês estão previstas mais três escalas de navios de cruzeiro no Porto do Funchal: o Bolette, no dia 13, o Europa, no dia 15, e o Ventura, no dia 17 de Junho.