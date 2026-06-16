Madeira entre as zonas com mais mortes por afogamento no primeiro trimestre

A Madeira surge entre os territórios do país com maior incidência de mortes por afogamento nos primeiros três meses do ano, de acordo com dados do Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores.

Segundo a informação divulgada hoje pela FEPONS, Portugal registou 57 mortes por afogamento até 31 de Maio. O número é praticamente igual ao verificado no mesmo período de 2024, quando tinham sido contabilizadas 58 vítimas mortais, naquele que foi o pior período homólogo desde o início da série histórica do Observatório, em 2017.

Embora o relatório conhecido hoje analise em detalhe apenas o período entre 1 de Janeiro e 31 de Março, os dados provisórios até ao final de Maio confirmam a dimensão do problema e reforçam o alerta para a prevenção, precisamente numa altura em que a época balnear já está em curso.

No primeiro trimestre do ano foram registadas 36 mortes em meio aquático, o valor mais elevado desde 2017 para este período. A Madeira representou 11,1% dessas ocorrências, percentagem idêntica à do distrito de Braga e apenas abaixo de Coimbra, que concentrou 13,9% dos casos.

A maior parte das mortes ocorreu em rios, com 17 vítimas, seguindo-se o mar, com sete mortes. Houve ainda casos em estradas inundadas, poços, barragens, porto de abrigo e piscina doméstica. A FEPONS sublinha que todas as ocorrências registadas até Março aconteceram em locais sem assistência a banhistas.

O perfil das vítimas mostra que a maioria eram homens, representando 69,4% dos casos, com especial incidência na faixa etária entre os 20 e os 24 anos.

A Federação considera que os dados confirmam uma tendência preocupante de crescimento das mortes por afogamento em Portugal e defende uma resposta nacional coordenada, assente na prevenção, na educação para o risco aquático e na revisão das regras de assistência a banhistas.

Entre as medidas defendidas estão o reforço da prevenção em rios, barragens e outras águas interiores, a criação de mecanismos para atrair e reter mais nadadores-salvadores, a redução da escassez destes profissionais no início da época balnear e a aposta em sistemas de avaliação de risco.

A época balnear de 2026 decorre oficialmente entre 15 de Abril e 31 de Outubro, com 673 águas balneares identificadas em todo o território nacional. A Madeira teve mesmo a primeira praia do país a iniciar a temporada, com Porto Moniz a abrir a época balnear a 15 de Abril.

Num arquipélago fortemente ligado ao mar, com praias, complexos balneares, poças naturais, ribeiras, levadas e zonas costeiras muito procuradas por residentes e turistas, os números agora conhecidos colocam novamente a segurança aquática no centro das preocupações.