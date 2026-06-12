Ultra Skyrunning Madeira supera expectativas após primeiras provas em Santana

O director de prova da Ultra Skyrunning Madeira, Hugo Pinto, faz um balanço “muito positivo” das primeiras competições realizadas em Santana, destacando a forte adesão registada e o entusiasmo dos atletas perante os percursos já disputados.

Depois do Santana Sky Speed, realizado no feriado de 10 de Junho, e do Santana Vertical Kilometer, Hugo Pinto sublinha que o feedback recebido tem sido “incrível”, tanto por parte dos atletas madeirenses como dos participantes nacionais e internacionais.

O responsável destaca, em particular, a exigência do Vertical Kilometer, considerando “brutal” o desafio de partir de uma cota baixa e enfrentar uma subida intensa até à meta.

A parte final da prova, diz, foi “soberba”, ainda mais valorizada pelas excelentes condições atmosféricas.

Para Hugo Pinto, a reacção dos atletas confirma a qualidade do evento e dos percursos escolhidos. Muitos dos participantes que só entram em competição este sábado acompanharam parte da prova de hoje e ficaram ainda mais motivados para enfrentar os desafios principais da Ultra Skyrunning Madeira.

Com várias provas ainda por realizar e centenas de atletas esperados, o director de prova garante que está tudo preparado para mais uma grande jornada de montanha em Santana.

“Temos tudo pronto para amanhã”, afirmou, antecipando um dia de grande competição, superação e espectáculo.