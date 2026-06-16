Entrega do Prémio Acesso Cultura – Mickaella Dantas decorre esta quarta-feira em Lisboa

A cerimónia de entrega do Prémio Acesso Cultura – Mickaella Dantas vai ter lugar amanhã, 17 de Junho, no Museu do Dinheiro, em Lisboa, contando com a presença de Henrique Amoedo, Diretor Artístico da Dançando com a Diferença. O galardão ostenta o nome da bailarina e performer Mickaella Dantas, falecida em 2024, e que integrou o elenco da Dançando com a Diferença em 2011.

“A Mickaella marcou de forma indelével o panorama das artes em geral. Mas, sem dúvida, marcou de forma muito especial a história da Dançando com a Diferença. A sua garra, a sua forma de estar na vida e a maneira como dançava jamais serão esquecidas, tal como o profissionalismo e a entrega que sempre nos dedicou", assume Henrique Amoedo.

Além do trabalho desenvolvido com Henrique Amoedo, Mickaella Dantas colaborou com diversos coreógrafos portugueses. Ao longo da sua carreira, colaborou ainda com o Teatro Bolo do Caco e o coletivo Mad Space Invaders, ambos da Madeira, bem como com Bruno Machado e Juliana Moura, do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC), Maria Vlachou, da Acesso Cultura, Sara Anjo, Marlene Monteiro Freitas, Vera Mantero e Flora Détrás.

Na Dançando com a Diferença, desempenhou igualmente funções de apoio ao trabalho educativo dos grupos de formação e exerceu o cargo de assistente da Direção Artística.

Quanto ao Prémio Acesso Cultura - Mickaela Dantas pretende distinguir, divulgar e promover projetos e entidades — públicas, cooperativas, associativas e do sector privado — que se destacam pelo desenvolvimento de políticas exemplares e de boas práticas na promoção da melhoria das condições de acesso à participação cultural em Portugal, nomeadamente nos planos físico, social e intelectual. A iniciativa visa ainda fomentar uma maior exigência da sociedade relativamente à acessibilidade, entendida de forma abrangente e integrada.