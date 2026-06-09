Prémio Desporto + Acessível com candidaturas abertas

O Prémio Desporto + Acessível visa premiar e divulgar projectos que promovam o desenvolvimento do desporto e da actividade física para pessoas com deficiência, com vista à inclusão social. O período de candidaturas iniciou-se a 15 de Maio e prolonga-se até este domingo, dia 14 de Junho.

O Prémio Desporto + Acessível é desenvolvido pelo Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, I.P. (IDiPD, I.P.) e o pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ, I.P.). Está na sua 5.ª edição, pretendendo novamente distinguir um projecto da área do desporto e actividade física que promova a inclusão social.

As candidaturas estão abertas até 14 de Junho [aqui], e o projecto vencedor receberá um prémio de 6 mil euros, atribuído pelos dois Institutos, a par com sete horas de consultoria online especializada em gestão de voluntariado, no valor de 350 euros, promovidas pelo parceiro Pista Mágica.

Serão, também, atribuídas quatro menções honrosas, que receberão um prémio de mil euros e cinco horas de consultoria, no valor de 250 euros, pela Pista Mágica. Os projectos distinguidos serão, ainda, apoiados no montante global de 8 mil euros, até ao máximo de 2 mil euros por projecto, pela Fundação Decathlon, de acordo com as suas condições regulamentares.

Para esta 5.ª edição do Prémio Desporto + Acessível, foram consideradas como áreas prioritárias as acessibilidades e produtos de apoio; desenvolvimento desportivo; formação e investigação; e sensibilização e voluntariado. Cada entidade pode submeter até quatro candidaturas, uma por cada área identificada como prioritária. Dita o regulamento do prémio que, em caso de submissão de mais do que quatro candidaturas por entidade, a submetida em quinto lugar e seguintes serão excluídas.

Os projectos a submeter em candidatura têm obrigatoriamente de estar com implementação em curso. Podem ser de âmbito nacional e local, incluindo nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Uma vez submetida a candidatura, a mesma não poderá ser posteriormente alterada ou complementada.

O Prémio Desporto + Acessível visa promover a inclusão social das pessoas com deficiência através da prática regular do desporto e da actividade física, incrementar o número de praticantes com deficiência e a sua inclusão nas estruturas regulares do desporto, em igualdade de oportunidade. Pretende, de igual modo, criar oportunidades de participação em eventos desportivos, entre mulheres, crianças e jovens com deficiência, e estimular a reabilitação através da prática desportiva.

Numa outra vertente, objectiva promover a formação e qualificação dos recursos humanos, sobre desporto e inclusão; incentivar a investigação e produção de materiais de apoio no domínio do desporto e da actividade física das pessoas com deficiência; promover o voluntariado, designadamente, criando bolsas de voluntários e redes, com vista a facilitar a prática desportiva e de actividade física das pessoas com deficiência; desenvolver produtos de apoio que permitam a prática do desporto e da actividade física ou sejam facilitadores na sua adaptação; e promover as acessibilidades às instalações, aos transportes, à informação e à comunicação.

Assim, o Prémio abrange projectos que se desenvolvam na área da inclusão social, sensibilização, formação, investigação, desenvolvimento desportivo, produtos de apoio, acessibilidades, voluntariado, e outras áreas impactantes no desporto para pessoas com deficiência, como marketing, pós carreira desportiva, conciliação entre vida académica e o desporto.

Após o período de inscrição de projectos, as candidaturas serão apreciadas por um júri, que em 2026 é composto por Odete Fiuza, representante do Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência; Rafaela Netas do Instituto Português do Desporto e Juventude; José Pavoeiro e Catarina Rodrigues, do Comité Paralímpico de Portugal; Carlos Ferreira, da Confederação do Desporto de Portugal; António Rosado, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Anabela Vitorino, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Instituto Politécnio de Santarém; Carlota Leão da Cunha, da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência; e Nuno Vitorino, personalidade de reconhecido mérito na área do desporto para pessoas com deficiência.