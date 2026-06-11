'Raízes do Atlântico' une culturas através da música
Veja as fotografias captadas pelos fotojornalistas Hélder Santos e Rui Silva da ASPRESS
O Festival Raízes do Atlântico contou, hoje, com os seus dois primeiros concertos gratuitos, que levaram muita gente ao Parque de Santa Catarina, para escutar ‘Entre Ilhas’ e ‘Seara’, numa união entre o Atlântico.
Quem abriu este ciclo foi um projecto que reúne músicos das ilhas da Macaronésia, nomeadamente Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, com o nome ‘Entre Ilhas’. No concerto foi possível assistir-se a uma viagem sonora pelos folclores atlânticos com uma abordagem contemporânea. Este é um projecto que até já deu origem a um álbum, denominado ‘Macaronésia Vol. 1’, lançado no ano passado, em Gran Canária.
Mais tarde foi a vez de subir a palco o grupo ‘Seara’, vindo de Portugal continental. Este resulta de um projecto colaborativo criado no âmbito da Braga 25 – Capital Portuguesa da Cultura. Em palco estiveram nomes maiores da música portuguesa como Amélia Muge, Júlio Pereira, Rão Kyao, Daniel Pereira Cristo e Manuel de Oliveira, numa proposta dirigida musicalmente por Hélder Costa.